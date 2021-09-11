98歲肯亞婆婆以身作則 成為全球最年長小學生

肯亞婦女Gogo是全球最年長的小學生。(取材自臉書)

出生於1923年肯亞的Gogo，在高齡94歲時為樹立榜樣，激勵肯亞女孩上學，決心註冊進入國小就讀，成為全球最年長的小學生。法國獲獎導演 把她激勵人心的故事搬上大螢幕。

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現年98歲的Gogo來自非洲肯亞，她從未接受過教育 ，卻在94歲高齡時，報名進入國小就讀，成為全球最年長的學生。而她的目的，就是要以身作則，讓女孩們知道上學的重要。

本名斯提耶內（Priscilla Sitienei）的Gogo出生於1923年，老家在肯亞西邊的小村莊。她從小照顧牛隻並在田裡工作。她說，就像她那個年代的小女孩一樣，她一天也沒上過學，「因為文化和社會」。

她透過翻譯向「巴黎人報」（Le Parisien）記者說道：「過去當女孩長到12、13或14歲時，會被迫殘割陰部。來到村落的男生會看哪個女孩比較好，然後父母會進行談判。」

Gogo在12歲時嫁給一位幫歐洲人工作的牧羊人，隨後成為助產士。

4年前，這位3位孩子的母親、同時也是60多名孩子的祖母與曾祖母，決定為其中一名孫女樹立榜樣，報名進入學校就讀。

Gogo向媒體解釋，「孫女因為剛生下孩子所以想停止學業。不過學校是很重要的。一個受過教育的人擁有智慧，也比沒有上過學的人更了解事情」。她批評在她的國家，到現在義務教育仍只到小學，很多女孩都不會上國中。

Gogo因此就和6名曾孫女一起上課，在94歲時，她開始學習肯亞國語斯瓦西里語（Swahili），學著怎麼念文章和九九乘法表。她驕傲地說：「第2年我就變成班上第2名。其他學生都不太高興，但我充滿動力。」

Gogo激勵人心的故事被當地媒體報導，並因此被法國電影 導演普利松（Pascal Plisson）發現。他曾於2013年以紀錄片「逐夢上學路」獲得39屆凱薩獎最佳紀錄片獎。

普利松當時前往拜訪Gogo，並說服Gogo讓他拍攝記錄。這位導演毫不掩飾對Gogo的欽佩之情，形容她「擁有非常堅強的個性、很聰明而且超級慷慨」。

目前，以Gogo為名的紀錄片即將上映，Gogo也特別首度踏出國門，來到法國巴黎參加電影首映。