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「狠狠看鏡頭」暴紅 南韓總統隨扈帥到工作丟了

 聯合新聞網
崔英才被稱為美男隨扈，此時當時令他暴紅的照片。(翻拍自JTBC畫面)
崔英才被稱為美男隨扈，此時當時令他暴紅的照片。(翻拍自JTBC畫面)

2017年南韓總統競選期間，擔任總統文在寅身邊隨扈的崔英才（최영재），因帥氣外貌紅遍全球，如今他不再從事保鑣相關工作，背後讓人哭笑不得的原因，終於在綜藝節目中解開。

根據韓媒《뉴스1》報導，崔英才在一檔韓國綜藝節目《認識的哥哥》中，聊起當年作為文在寅身邊隨扈的往事。

曾就讀龍仁大學保全相關科系的崔英才在節目中表示，自20幾歲畢業後便從事隨扈一職，某天卻突然收到來自前輩的聯繫，「有新工作、但無法事先透露保護的對象是誰」，沒想到抵達現場才知道是當年競選中的文在寅；更意外的是，當時崔英才便因媒體意外捕捉到的一張帥氣側臉照，瞬間以「美男隨扈」被眾人所知。

針對那張改變了他人生的照片，崔英才解釋「本來身為隨扈，就會對記者的相機特別敏感。」通常媒體們都會聚焦在當天出席VIP的座席區，沒有理由將鏡頭對著他人，「但突然一台相機就正對著自己」也因此他才狠狠看向鏡頭，沒想到那個瞬間竟被媒體捕捉下來了。

崔英才也透露，正因當時一夕暴紅，讓他再也無法從事隨扈的工作，幽默回應「隨扈界是不會雇用有名氣的人的，最後就因為那張人氣暴漲的照片，被列入黑名單了」。

根據韓國維基百科，現年39歲的崔英才已婚，並育有2名女兒，過去曾被選進韓國707特殊任務團（特戰部隊）擔任10年大尉，在作為文在寅隨扈爆紅後，轉戰美髮業，近期則以藝人身分活躍於演藝圈。

崔英才轉戰美髮業。(翻拍自SBS畫面)
崔英才轉戰美髮業。(翻拍自SBS畫面)
崔英才身材高大英挺。(取材自Instagram)
崔英才身材高大英挺。(取材自Instagram)

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