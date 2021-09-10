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救護車上拍抖音 英美女急救員挨轟：難怪救不活我奶奶

綜合報導
兩名急救員疑似在救護車跳舞拍抖音，引發網友一陣怒罵。（影片截圖）
兩名急救員疑似在救護車跳舞拍抖音，引發網友一陣怒罵。（影片截圖）

英國有兩名急救人員趁著休息時，在救護車旁拍抖音熱舞片，引發大批網友怒火，痛罵她們上班不認真。

根據英國太陽報報導，現年25歲的蕾安娜（Rhianna Higgins）是一名急救人員，熱愛跳舞的她，經常在抖音平台分享和友人的練舞影片。不過近日她受到許多網友公審，原因是上傳一段爭議影片。

影片中，蕾安娜和同事穿著制服，隨著小賈斯汀的歌曲扭腰擺臀，氣氛相當放鬆，但有網友發現，她們在救護車附近拍攝，紛紛痛批此舉不當，沒有急救人員應有的「專業素質」。

許多人痛批「你們應該要忙著救命，怎麼把拍抖音當首要任務呢」、「是急救人員還是舞者啊？」、「完全不覺得好笑，難怪現在救護車要等三小時才到」，甚至有人諷刺「我終於知道我奶奶為什麼沒活下來」。

但也有網友幫蕾安娜緩頰說話，「這明明她們的休息時間，為什麼要去干涉？」、「每個人都有權利選擇怎麼放鬆，我認為這個沒問題」、「這是空車啊，她們工作很辛苦，跳個舞放鬆還好吧？」

蕾安娜所屬的救護團隊出面表示，兩人確實在休息時間拍片，但「休息時間」不能當擋箭牌，因為員工穿制服就代表是團隊一員，「穿上制服的每一刻應當保持專業」，但仍鼓勵員工在充滿挑戰的工作環境時，依然能提供出色服務。

據了解，和蕾安娜跳舞的另一名同事母親回應，女兒在輪班14至16個小時後才得以休息，並且在休息時跳舞不會影響工作，不懂大眾為何緊咬不放，該名同事鄰居也說「她非常熱愛工作，如果因為這點小樂趣有任何麻煩，會非常沮喪」。

@rhiannahiggins0

Little boogie on break 🕺💃 #fyp #foryoupage #999 #crew #crewbies #emergency #uniform #dance

♬ original sound - jjustindanehower

工作 抖音 英國

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