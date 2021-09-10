我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜習通話 習近平：搞好必答題 柳暗花明又一村

美網／女單青春對決 18歲瑞杜卡努與19歲費南德茲爭后

上百水豚入侵阿根廷豪宅區 狂吃草便便…富豪崩潰

綜合報導
大量野生水豚出現在阿根廷布宜諾斯艾利斯州的高級住宅區。(路透)
大量野生水豚出現在阿根廷布宜諾斯艾利斯州的高級住宅區。(路透)

水豚擁有圓滾滾的外表，深受許多民眾喜愛，有些人到動物園特地就是想看水豚。但這些巨大的草食動物卻大舉入侵一處富豪的居住社區，給這些有錢人帶來困擾。

路透報導，最近有大量野生水豚出現在阿根廷布宜諾斯艾利斯州的高級住宅區，這個Nordelta社區位處溼地，有大量生物棲息。當地有4萬人口，野生水豚高達400隻，水豚是世界上最大的囓齒類，屬於草食和半水棲動物。

水豚大量出沒嚴重影響居民的生活。牠們入侵有水塘的花園庭院，對貓狗寵物造成威脅。雖然對人類沒有直接危害，但水豚會吃庭院裡的植物、製造排泄物、擾亂交通等，居民要求政府單位對此採取相關對策。

大量野生水豚出現在阿根廷布宜諾斯艾利斯州的高級住宅區。(路透)
大量野生水豚出現在阿根廷布宜諾斯艾利斯州的高級住宅區。(路透)

當地政府的發言人表示，野生水豚數量急遽增加，母水豚一年受精兩次，一次最多可以生下七隻。他說很喜歡水豚，希望牠們繼續在這裡生活，但顯然居住空間不夠，所以有必要阻止其數量的增加。

當地動保團體表示，Nordelta的水豚會急遽增加肇因於生態系被破壞。Nordelta社區蓋在南美第二大河巴拉那河的濕地上，當地有住宅、購物中心、人工湖等，土地高度開發導致溼地面積銳減，使得原本的住民水豚流離失所。溼地減少也危及美洲豹、鬃狼等物種，這些是水豚的掠食者，間接導致水豚缺乏天敵而數量增加。

大量野生水豚出現在阿根廷布宜諾斯艾利斯州的高級住宅區。(路透)
大量野生水豚出現在阿根廷布宜諾斯艾利斯州的高級住宅區。(路透)

動物園

上一則

救護車上拍抖音 英美女急救員挨轟：難怪救不活我奶奶

下一則

猴子卡蛋、海豹遮嘴笑…入圍搞笑野生動物攝影獎

延伸閱讀

新聞眼／「清零」已不可能 社區廣篩應常態化

新聞眼／「清零」已不可能 社區廣篩應常態化
聖荷西里德山景機場關閉 周邊抗議無解鉛汙染

聖荷西里德山景機場關閉 周邊抗議無解鉛汙染
紐約第一銀行服務社區33年有成 與社區共繁榮

紐約第一銀行服務社區33年有成 與社區共繁榮
王嘉廉社區醫療中心籲12歲及以上人士接種疫苗

王嘉廉社區醫療中心籲12歲及以上人士接種疫苗

熱門新聞

新冠病毒3D模型示意圖。路透

比Delta致命 瑞士專家：明年病毒恐「升級」Covid-22

2021-09-04 08:41
圖為時任梅克爾外事顧問的賀岩2020年照片。 （中通社）

德國駐中大使賀岩 上任2周去世 享年54歲

2021-09-05 23:36
英國北愛爾蘭56歲婦人洛瑞 2013年買意外中了樂透，贏得將近2700萬英鎊，但是多年來卻從未讓她開心，更宣稱「樂透毀了她的生活」，如今被發現在自家身亡。(影片截圖)

「樂透毀了我的生活」英國3千萬頭獎得主身亡

2021-09-02 23:35
日本首相菅義偉3日宣布放棄參選黨總裁等於不再擔任下屆首相，防疫不力被視為主因。 路透資料照片

菅義偉閃辭 起死回生之計不成 反將自己逼入絕境

2021-09-04 07:47
男子墜落前的一刻。（影片截圖）

飯店頂樓泳池藏危機 印度男嬉鬧中「腳一滑」墜樓亡

2021-08-31 23:15
英國女王伊麗莎白二世與王儲查理。美聯社

宮鬥？英女王駕崩因應計畫、王儲繼位計畫同時曝光

2021-09-03 07:25

超人氣

更多 >
拍下911「墜落的男子」震撼照片 美聯社記者訴心情

拍下911「墜落的男子」震撼照片 美聯社記者訴心情
「山河令」龔俊也被指參拜日本神社 急澄清：路過吃冰

「山河令」龔俊也被指參拜日本神社 急澄清：路過吃冰
竊賊3天2上門 搬走保險箱 華人飽受驚嚇

竊賊3天2上門 搬走保險箱 華人飽受驚嚇
洛市知名時尚街多起持槍搶劫 遊客大白天被洗劫

洛市知名時尚街多起持槍搶劫 遊客大白天被洗劫
快看世界／Mu變種病毒是什麼？是否比Delta危險？

快看世界／Mu變種病毒是什麼？是否比Delta危險？