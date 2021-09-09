中3千萬樂透嘆「像活在地獄」 女得主淒涼陳屍自家

英國 北愛爾蘭56歲婦人洛瑞 （Margaret Loughrey）2013年買樂透意外中了頭獎，贏得將近2700萬英鎊（約3740萬美元），但是多年來即便她四處「散播獎金」、做公益仍然覺得不快樂，更宣稱「樂透毀了她的生活」，如今被發現在自家身亡。

據報導，洛瑞被發現陳屍位於北愛爾蘭斯特拉班（Strabane）的家中。警方表示，目前屍體尚未有任何可疑之處，將在適當時候進行驗屍。

八年前、洛瑞對中了「百萬歐元彩券」（EuroMillions）的5個號碼和2個幸運星，共計贏得2686萬3588英鎊的獎金，是當時北愛爾蘭有史以來最大的頭獎金額，隨後她更進行一系列投資 ，包括房地產 、酒吧和磨坊等。

儘管洛瑞贏得獎金，但她仍然選擇住在家鄉，並發誓要「散播獎金」，表示「擁有2700萬英鎊卻孤獨是毫無意義的，這不能讓我快樂，只要其他人也跟我一同享樂我才會開心，到目前為止，每個人都非常高興」。出於這個原因，洛瑞中獎後對於做善事以及公益不遺餘力。

但從2015年開始一切變了調，洛瑞先是因襲擊計程車司機被定罪，被勒令進行150小時的社區服務。三年後，她還不得不向一名前員工支付三萬英鎊（約1.66萬美元），理由是員工控告洛瑞對其施暴，並報復性解雇自己。

洛瑞後來受訪時表示，中樂透讓她「又回到了地獄」，2019年還聲稱自己只剩下500萬英鎊（約692萬美元），並說自己已經成為小偷的目標。洛瑞哭訴「金錢給我帶來的只有悲傷，它摧毀了我的生活」，並稱「我已經有六年這樣的經歷了，我不相信宗教，但如果有地獄的話『我早就在裡面了』，就是這麼糟糕」。

當地議員加拉格爾（Paul Gallagher）也表示惋惜，說道「洛瑞在鎮上做了很多慈善工作，這是眾所周知的」。另一名議員巴爾（Jason Barr）表示「這是非常悲傷的一天，洛瑞和我們所有人一樣在生活中經歷了起起落落，但希望她現在已經安息了」。