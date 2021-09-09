日本最強垃圾屋 她囤物成癮 女兒1周清出170袋垃圾

屋內甚至沒有一處地方可以讓人站得舒服。（節目視頻截圖）

日本 一名8旬老婦囤物成癮，雜物、垃圾堆滿家中12間房，甚至到了寸步難行的地步，她的女兒決定委託居家整理節目來幫忙，一周清理出170袋垃圾，才讓房子重回原本的樣貌。

香港 01報導，近年流行「斷捨離」，叫人整理生活空間，同時也整理自己人生。這名老太太喜歡積存一些不必要的雜物，而疼愛她的家人也總是遷就著她，導致家中12間房全被塞滿雜物。54歲的二女兒由美看不下去，決定清理房子，於是找來節目組幫忙，希望能讓母親放下執著。不過，老婦家中凌亂程度讓節目組到現場時也驚呼，「這是史上最強的垃圾屋」。

冰箱裡材料已過期，雞蛋更是放到乾掉了。（節目視頻截圖）

由美表示，因為父親身體不適，她叫父母搬到自己家方便照應，原本居住的大屋已經空置一年半，年邁的父親仍希望搬回大屋生活。她過去也曾嘗試清理屋子，但母親每每會阻止，她一個人已經無能為力了。

據了解，老婦人因為囤物成癮的關係，和大女兒決裂不相往來，但由美還是希望媽媽能擺脫心魔，認清哪些是真正重要的東西。然而，老太太極度討厭有人整理她的雜物，由美也數次因為擔心母親會生氣而落淚。

節目組與由美花了一星期時間清理，總共清出170袋的垃圾，才讓房子重回原本的樣貌。

櫃子上堆滿雜物。（節目視頻截圖）

影音來源：YouTube