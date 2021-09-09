我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

接種嬌生不在補強針名單 1400萬人恐慌要「掉隊」了

李將軍走入歷史 維州拆除邦聯將軍塑像 群眾歡呼

房客退租留「8千啤酒罐+1浴缸糞便」 清潔工聞惡臭狂吐

綜合報導
一名房東好不容易趕走長達一年沒繳房租的房客，殊不知房客除了沒感到愧疚，還留下逾八千個啤酒罐和許多糞便，讓清潔人員打掃時「吐了20次」。（翻攝自USA NEWS LAB）
一名房東好不容易趕走長達一年沒繳房租的房客，殊不知房客除了沒感到愧疚，還留下逾八千個啤酒罐和許多糞便，讓清潔人員打掃時「吐了20次」。（翻攝自USA NEWS LAB）

租屋族最怕遇到惡房東，而房東也怕遇到雷房客。一名房東好不容易趕走長達一年沒繳房租的房客，殊不知房客除了沒感到愧疚，還留下逾8000個啤酒罐和許多糞便，讓清潔人員打掃時「吐了20次」。

綜合媒體報導，英國有一名男性租屋族長達一年沒有繳房租，房東覺得事有蹊蹺，多次要求進屋查看，卻被房客以各種藉口迴避。後來房客決定退租，離開之後發了一封簡訊，坦言「屋內可能有點髒亂」。怎知房東一開門進屋卻驚呆了，眼前是一座啤酒罐小山，多達8000個空啤酒罐幾乎淹沒了整個客廳和沙發。

不僅如此，廁所的浴缸堆積了一大坨糞便和衛生紙，廚房也全是食物垃圾，包括吃了一半的烤肉串和發霉麵包，簡直臭氣薰天。這一切讓前來打掃的29歲清潔工吉利姆韋伯（Freddie Gillium-Webb）數度嘔吐，花了將近30小時才清理完畢。

吉利姆韋伯事後表示，自己平常都在充滿廢水的環境工作，對於髒亂早已習以為常，然而這次打掃除了耗費100個大的垃圾袋、用掉整整10瓶漂白水，還忍不住吐了大約20次，推測房客可能是因為罹患憂鬱症，所以才長期酗酒。

一名房東好不容易趕走長達一年沒繳房租的房客，殊不知房客除了沒感到愧疚，還留下逾八...
一名房東好不容易趕走長達一年沒繳房租的房客，殊不知房客除了沒感到愧疚，還留下逾八千個啤酒罐和許多糞便，讓清潔人員打掃時「吐了20次」。（翻攝自USA NEWS LAB）

房東 英國 工作

上一則

送醫到過世僅1周 日本傳首宗未成年確診死亡案例

下一則

中3千萬樂透嘆「像活在地獄」 女得主淒涼陳屍自家

延伸閱讀

紐約暴雨 鍋爐被淹斷熱水 60件禮服泡湯

紐約暴雨 鍋爐被淹斷熱水 60件禮服泡湯
水淹紐約法拉盛 鍋爐家電泡湯 60件禮服水上飄

水淹紐約法拉盛 鍋爐家電泡湯 60件禮服水上飄
房客留1句話退租 門一開被「8000啤酒罐+糞便山」淹沒

房客留1句話退租 門一開被「8000啤酒罐+糞便山」淹沒
泡澡甜蜜蜜 雙人浴缸製造浪漫

泡澡甜蜜蜜 雙人浴缸製造浪漫

熱門新聞

新冠病毒3D模型示意圖。路透

比Delta致命 瑞士專家：明年病毒恐「升級」Covid-22

2021-09-04 08:41
圖為時任梅克爾外事顧問的賀岩2020年照片。 （中通社）

德國駐中大使賀岩 上任2周去世 享年54歲

2021-09-05 23:36
英國北愛爾蘭56歲婦人洛瑞 2013年買意外中了樂透，贏得將近2700萬英鎊，但是多年來卻從未讓她開心，更宣稱「樂透毀了她的生活」，如今被發現在自家身亡。(影片截圖)

「樂透毀了我的生活」英國3千萬頭獎得主身亡

2021-09-02 23:35
男子墜落前的一刻。（影片截圖）

飯店頂樓泳池藏危機 印度男嬉鬧中「腳一滑」墜樓亡

2021-08-31 23:15
日本首相菅義偉3日宣布放棄參選黨總裁等於不再擔任下屆首相，防疫不力被視為主因。 路透資料照片

菅義偉閃辭 起死回生之計不成 反將自己逼入絕境

2021-09-04 07:47
英國女王伊麗莎白二世與王儲查理。美聯社

宮鬥？英女王駕崩因應計畫、王儲繼位計畫同時曝光

2021-09-03 07:25

超人氣

更多 >
開學才兩周 邁阿密-戴德郡學區13名教職員工染疫身亡

開學才兩周 邁阿密-戴德郡學區13名教職員工染疫身亡
解放軍驅離美軍艦隊？ 第七艦隊斥：中方說法錯誤

解放軍驅離美軍艦隊？ 第七艦隊斥：中方說法錯誤

皇后區勘災 拜登：難以想像這裡竟是美國

皇后區勘災 拜登：難以想像這裡竟是美國
洛縣男子攜子旅遊 返家驚見妻子帶傷的遺體

洛縣男子攜子旅遊 返家驚見妻子帶傷的遺體

詐騙案將開審╱荷姆斯從矽谷超級巨星 跌落神壇

詐騙案將開審╱荷姆斯從矽谷超級巨星 跌落神壇