我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增本土確診8例 陳時中：幼兒園群聚可能是Delta變異株

與解放軍共享資料？中國華大基因被德澳等5國盯上

女大生不靠約會平台 吹口哨、丟紙飛機成功追男

綜合報導
20歲女大生柏琳（右）透過吹口哨、敲窗戶及丟紙飛機等方式，向21歲男子的鄰居皮爾斯傳情。（取材自MailOnline網站）
20歲女大生柏琳（右）透過吹口哨、敲窗戶及丟紙飛機等方式，向21歲男子的鄰居皮爾斯傳情。（取材自MailOnline網站）

英國20歲女大生柏琳（Francesca Burrin）今年年初喜歡上住隔壁玩橄欖球的21歲男子皮爾斯（Joe Pearce），她透過吹口哨、敲窗戶及丟紙飛機等方式向皮爾斯傳情，兩人最後發展成情侶關係。

攻讀解剖學和人類生物學的柏琳透露，自己在紙飛機上寫著「跟我結婚吧？」的字樣，還在窗戶上貼出她社群平台帳號吸引皮爾斯注意，皮爾斯三天後加她好友，酷酷地問：「妳就是那位鄰居吧？」兩人在網上聊了兩個多月後開始約會，現已交往兩個半月。

女大生在紙飛機上寫著「跟我結婚吧」的字樣。（截圖自抖音）
女大生在紙飛機上寫著「跟我結婚吧」的字樣。（截圖自抖音）

柏琳希望她的戀愛故事能鼓勵其他女性不要靠交友平台，在現實生活中「大膽追愛」。柏琳說人們聽到她和皮爾斯相識過程時都感到不可置信，因為現在多數人都靠約會平台認識對象。

皮爾斯和柏琳念同一所大學的生物醫學科學系，他表示柏琳一開始從百葉窗偷看他時「意圖就很明顯」，他和朋友們在後院玩球時，都會瞥見柏琳跟朋友躲在百葉窗後面窺視，他們會假裝沒看到對方，再突然將目光掃向她們，認為這樣一來一往很有趣。

皮爾斯提到他們互加好友後就開始進一步的互動，中間還歷經柏琳染疫、兩人一起隔離，至今關係進展順利。

社群 英國

上一則

誰當下任首相都好？日本股市慶祝菅義偉下台

下一則

日本自民黨主席選舉 傳石破茂不參選 改挺河野太郎

延伸閱讀

全美各地陸續開學 兒童染疫激增 1周多20.4萬例

全美各地陸續開學 兒童染疫激增 1周多20.4萬例
日本月增50萬人染疫 自衛隊爆群聚135人確診

日本月增50萬人染疫 自衛隊爆群聚135人確診
學生春假出遊 芝1大學158人確診 逾7成住宿舍

學生春假出遊 芝1大學158人確診 逾7成住宿舍
UCLA有狼出沒 色男闖公寓 性侵女大生

UCLA有狼出沒 色男闖公寓 性侵女大生

熱門新聞

新冠病毒3D模型示意圖。路透

比Delta致命 瑞士專家：明年病毒恐「升級」Covid-22

2021-09-04 08:41
神學士特種部隊登上美軍皮卡情景。（Getty Images）

神學士接手「美軍皮卡」難掩興奮之情 下秒卻糗爆翻車

2021-08-31 22:11
圖為時任梅克爾外事顧問的賀岩2020年照片。 （中通社）

德國駐中大使賀岩 上任2周去世 享年54歲

2021-09-05 23:36
男子墜落前的一刻。（影片截圖）

飯店頂樓泳池藏危機 印度男嬉鬧中「腳一滑」墜樓亡

2021-08-31 23:15
英國北愛爾蘭56歲婦人洛瑞 2013年買意外中了樂透，贏得將近2700萬英鎊，但是多年來卻從未讓她開心，更宣稱「樂透毀了她的生活」，如今被發現在自家身亡。(影片截圖)

「樂透毀了我的生活」英國3千萬頭獎得主身亡

2021-09-02 23:35
日本首相菅義偉3日宣布放棄參選黨總裁等於不再擔任下屆首相，防疫不力被視為主因。 路透資料照片

菅義偉閃辭 起死回生之計不成 反將自己逼入絕境

2021-09-04 07:47

超人氣

更多 >
布魯克林8大道中餐館 外賣訂單驚現「幫我報警」

布魯克林8大道中餐館 外賣訂單驚現「幫我報警」
迎接多事之秋的9月 這8起事件可能撼動金融市場

迎接多事之秋的9月 這8起事件可能撼動金融市場
中國這款火車坐一趟3萬人民幣 還得早早預訂

中國這款火車坐一趟3萬人民幣 還得早早預訂
中國整頓演藝圈 作家預測：下一波封殺李安

中國整頓演藝圈 作家預測：下一波封殺李安
維生素B12攝取不足 失智風險恐提高

維生素B12攝取不足 失智風險恐提高