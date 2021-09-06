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吃乳製品就有反應 放屁當副業 「女王」月賺4000元

綜合報導

美國女性Lush Botanist日前公開她的神奇副業：放屁。她透露放1次屁最高收費是175美元，生意好的時候一個月能賺進4000美元。

自封「放屁女王（Fart Queen）」的Lush Botanist解釋，最初一名網友要求她在鏡頭前放屁，結果成為她最受歡迎的影片之一，也開啟她的放屁事業，至今這項業務已持續3年，生意仍源源不絕。她粗估自己因「放屁」累積了大約2萬5000美元的收入。

放屁不是多數人呼之即來的東西，但患有乳糖不耐症的Lush Botanist只要一吃乳製品，她的胃就會開始「有反應」。Lush Botanist表示自己喜歡吃各種起士好讓胃製造屁：「吃帕馬森乾酪會生成硫磺屁，莫札瑞拉起士則會產出一堆大泡泡屁。」

Lush Botanist不只拍攝放屁影片，還會寄送「放屁周邊商品」給客戶，例如罐裝屁、放屁棒棒糖等。Lush Botanist補充，放屁棒棒糖是在客戶選擇口味的棒棒糖上放屁，再寄給對方讓他們吸吮棒棒糖。Lush Botanist說她收過最奇怪的要求是對著火車模型中的小雕像放屁。

Lush Botanist將成功歸功於自己真正享受放屁的過程，她認為客戶會從她的樂趣中獲得極大的喜悅。

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