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英國3歲女童當童裝模特 嫩媽曝：收入已能買房

綜合報導
英國3歲女童Elise Prior經常演繹不同童裝，已和不同時裝品牌合作過。（取材自Instagram）
英國3歲女童Elise Prior經常演繹不同童裝，已和不同時裝品牌合作過。（取材自Instagram）

英國一名女童Elise Prior，年僅3歲就是備受各大品牌喜愛的童裝模特兒，她28歲的媽媽Sophie Howe透露，目前女兒接案賺到的錢已經足夠買房，雖然有人質疑她把孩子當搖錢樹，但這位媽媽表示，已經幫女兒開了儲蓄帳戶，「一切都是為了她的未來做準備」。

香港01報導，居於伯克郡梅登黑德（Maidenhead）的Elise只有3歲，但已經有1個價值2000英鎊(約2755美元)的衣櫃。Elise在兒童時裝界頗有名氣，媽媽Sophie為她創立的Instagram（IG）帳號也有超過2萬粉絲，不只這樣，Elise年紀輕輕就被多個大型時尚品牌看中，包括Zara、馬莎百貨、Next等，邀請她出席童裝活動。

據報導，Sophie表示，一開始只是覺得女兒長得很可愛，有一頭漂亮金髮和黝黑膚色，就幫她開設IG帳號，想和其他媽媽分享育兒日常。Sophie每天都幫女兒精心打扮，上傳每日穿搭照，沒想到獲得極高的迴響，網友們紛紛稱讚Elise的外貌，也有不少父母詢問Elise的衣服從哪裡賣的，之後就開始有一些時裝公司找Elise合作。

只不過，讓年紀才3歲的女兒當模特兒，Sophie承認有不少媽媽批評她的做法，但她認為模特兒已是女兒正式工作，「薪水高得令人難以置信」。家人們也已幫Elise開設儲蓄帳戶，將她賺到的錢都存進去，更透露裡面的錢要買房不是問題，「我們正為她的未來做準備」，讓網友相當驚訝。

英國3歲女童Elise Prior經常演繹不同童裝，已和不同時裝品牌合作過。（取...
英國3歲女童Elise Prior經常演繹不同童裝，已和不同時裝品牌合作過。（取材自Instagram）

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