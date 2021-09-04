泰新建寺廟被指抄襲吳哥窟 柬網友發起「拯救運動」

吳哥窟鳥瞰圖。（Getty Images）

泰國 東北部一座正在興建的寺廟建築群設計，被指抄襲柬埔寨的世界文化遺產吳哥窟，在網上引起柬埔寨民眾不滿，要求政府採取行動。柬國文化部官員表示，將派人前往泰國視察該寺廟與吳哥窟的相似程度。

泰柬兩國因位於兩國邊境，建於11世紀的柏威夏廟及所屬地區主權長年存在爭議。

綜合媒體報導，泰國新寺廟建築群位於東北部武里南府，耗資超過1億泰銖（約309萬美元）興建，以吸引信眾及遊客到來，當局否認模仿吳哥窟而建。當地官員稱這種反映高棉石堡典型特徵的設計，可在泰國東北部的南伊善（Isan）地區建築中找到。他說，新寺廟群由大至小一字排放，與吳哥窟的景觀完全不同，但他承認最初的設計靈感來自一名僧侶，他在夢中看到自己前世是幫助興建吳哥窟的部隊之一。

柬埔寨網友對此發起了「拯救吳哥窟運動」，在社群 平台可見多篇標有#SaveAngkorWat和#Angkorwatbelongtokhmer的貼文。

據了解，柬埔寨文化與藝術部部長彭薩格娜日前在會見泰國駐柬埔寨大使Panyarak Poolthup一行時表示，針對泰國武里南府新建佛寺酷似吳哥窟一事，柬政府要求泰方向柬政府提供詳細的相關建築資料，以證明該座綜合建築佛寺是自主設計，避免影響兩國的友好關係。

此前，泰國與柬埔寨兩國也曾發生古蹟 之爭，位於兩國之間的高棉印度教寺廟柏威夏寺（Prasat Phra Viharn）雙方都稱具有擁有權，在1962的國際法庭判決中，被認定為柬埔寨擁有後，兩國更一再發生衝突。

吳哥窟作為柬埔寨的國寶，是世界上最大的廟宇類建築，同時也是世界上最早的高棉式建築。1992年，聯合國教科文組織將吳哥窟列入世界文化遺產。此後吳哥窟作為吳哥古蹟的重中之重，成為柬埔寨一張亮麗的旅遊名片。