我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／歷史性豪雨...白思豪：紐約進入緊急狀態 不要出門

911事件20周年 布希吐心聲：攻打阿富汗是保護美國人

想模仿「耶穌復活」 尚比亞牧師活埋地下3天喪命

編譯周辰陽
非洲國家尚比亞的22歲牧師薩卡拉嘗試重現「耶穌復活」，說服會眾把自己綁起來，然後單獨被埋在地下3天。當教會會眾把人重新挖出來時，發現牧師的「復活大計」以失敗收場。（翻攝自MailOnline）
非洲國家尚比亞的22歲牧師薩卡拉嘗試重現「耶穌復活」，說服會眾把自己綁起來，然後單獨被埋在地下3天。當教會會眾把人重新挖出來時，發現牧師的「復活大計」以失敗收場。（翻攝自MailOnline）

非洲國家尚比亞一位牧師嘗試重現「耶穌復活」（Resurrection of Jesus），竟說服教會的會眾把自己綁起來，然後單獨埋在地下三天。當會眾把人重新挖出來時，發現牧師早已不幸身亡。

每日郵報報導，這位牧師是22歲的薩卡拉，任職於尚比亞東部省分小鎮查迪扎的錫安教會。當地媒體指出，薩卡拉說服會眾，自己可以模仿耶穌基督的三天後復活，並要求將他埋在地下。三名被說動的教堂成員就幫忙挖出一個墳墓，協助薩卡拉進行復活大計。

根據報導，薩卡拉在嘗試復活前，特別引述聖經的話，稱基督在他被出賣的當晚，對門徒說「這是我的身體，為你們捨的，你們也應當如此行，為的是紀念我」，這段話其實是提及他的復活，而不只是在聖餐用酒與麵包。三名教堂成員隨即把薩卡拉的雙手綁在一起，接著把人放入坑中活埋三天。

當教會會眾依約回來，把薩卡拉牧師挖回地面時，發現他成了一具屍體。會眾試圖進行儀式，然而薩卡拉依然毫無生命跡象，眾人頓時了解他的復活企圖徒勞無功。事後三名自願協助他進行復活的教會成員中，一人已向警方自首，另外兩人仍然在逃。

上一則

87歲日本上皇明仁 追平昭和紀錄 成歷來最長壽日皇

下一則

空汙縮短人類壽命2.2年 比菸害、車禍、戰爭嚴重

延伸閱讀

奉耶穌之名結束封城 雪梨教會違規禮拜遭重罰

奉耶穌之名結束封城 雪梨教會違規禮拜遭重罰
華裔警察牧師胡祖同 為警解惑減壓

華裔警察牧師胡祖同 為警解惑減壓

新聞評論／拜登輕率拋棄盟友 台灣人不心寒?

新聞評論／拜登輕率拋棄盟友 台灣人不心寒?
傳帶兩名親信離境 阿富汗總統流亡塔吉克

傳帶兩名親信離境 阿富汗總統流亡塔吉克

熱門新聞

現場停放的車輛被炸毀。（取自Asvaka News）

影／美軍出動無人機炸死ISIS-K成員 現場畫面曝光

2021-08-28 06:05
阿富汗陸軍中將沙達特（左）在紐時投書批評甘尼總統的政府貪污腐敗、川普政府跟神學士敲定的協議實質縮減美軍與盟軍的攻擊性戰鬥行動，拜登為美軍縮編設定條件讓一切都開始走下坡。畫面翻攝：Twitter/SayedSamiSadat

阿富汗將領投書紐時：不是不願為自己而戰 是夥伴不打了

2021-08-26 07:49
阿富汗女性在喀布爾街頭遭神學士盤查。(路透)

苦等5日夜 搭不上班機 她回頭面對赤裸裸的真實阿富汗

2021-08-28 14:07
神學士特種部隊登上美軍皮卡情景。（Getty Images）

神學士接手「美軍皮卡」難掩興奮之情 下秒卻糗爆翻車

2021-08-31 22:11
英國大藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗。美聯社

BBC女主持人接種AZ後死亡 驗屍官證實罕見併發症

2021-08-27 14:13
越南總理范明正。(美聯社)

中國搶先送200萬劑疫苗 越南：不會加入反中聯盟

2021-08-25 12:50

超人氣

更多 >
趙薇出事 明星好友全跑光 周冬雨、王俊凱坦蕩蕩

趙薇出事 明星好友全跑光 周冬雨、王俊凱坦蕩蕩
影／歷史性豪雨...白思豪：紐約進入緊急狀態 不要出門

影／歷史性豪雨...白思豪：紐約進入緊急狀態 不要出門
不賣投資客 政府將建200萬棟房 3年內銷售10萬平價屋

不賣投資客 政府將建200萬棟房 3年內銷售10萬平價屋
不等聯邦了 全美10州擬聯合採用「疫苗護照」

不等聯邦了 全美10州擬聯合採用「疫苗護照」
德州「心跳法」上路 全美最嚴苛墮胎法 測到胎兒心跳後禁墮胎

德州「心跳法」上路 全美最嚴苛墮胎法 測到胎兒心跳後禁墮胎