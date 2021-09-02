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粉色場館超吸睛 冰淇淋博物館進軍新加坡

中央社
來自美國的冰淇淋博物館首度進軍海外、落腳新加坡，館內共有14個以冰淇淋為主題的展示空間，圖為「彩虹水池」。(中央社)
來自美國的冰淇淋博物館首度進軍海外、落腳新加坡，館內共有14個以冰淇淋為主題的展示空間，圖為「彩虹水池」。(中央社)

來自美國的冰淇淋博物館首度進軍海外，落腳新加坡的場館成為當地最新熱門景點之一。這座粉色夢幻場館共有14個以冰淇淋為主題的展示空間，十分吸睛，也勾起不少人的兒時記憶。

受到疫情影響，國際旅遊仍受限制，「宅旅遊」成了當地民眾殺時間的最佳選擇。新加坡預計今、明年陸續推出三處新景點，為當地旅遊增添活力，冰淇淋博物館（Museum of Ice Cream）即是其一。

隨著新加坡疫情趨穩，逐步放寬防疫措施之際，冰淇淋博物正式開門營運，吸引大批人潮前往朝聖，成為最新熱門打卡景點，有得吃又有得玩。

新加坡冰淇淋博物館總經理皮拉卡希（Pirakash T.）表示，這是冰淇淋博物館首度進軍海外，位於新加坡的場館不僅提供各類冰淇淋吃到飽，還有許多大型互動裝置，「希望來到這裡的人都能找回童心」。

這座粉色系的體驗式博物館占地6萬平方英尺，館內有14個以冰淇淋為主題的展示空間，包括「彩虹水池」、由香蕉造型裝飾組成的「粉黃森林」、加州風情等，還有融入新加坡當地元素的「獨角獸遊樂場」。

除此之外，皮拉卡希說，館內提供的冰淇淋口味也很多元，包括黑糯米（Pulut Hitam）等當地口味。

談及博物館選在疫情下開幕的原因，皮拉卡希表示，疫情這段時間對每個人來說都很沈重，冰淇淋博物館開幕的原因是希望能振奮人心（cheer）。自開幕以來，民眾反應非常熱絡，他們玩得很開心、忘卻外面世界發生的事，「這就是為什麼我們認為在這個時候開幕應該是正確的選擇」。

冰淇淋博物館最初於2016年在美國以快閃概念登場，隨後於2019年在紐約設立旗艦店。

來自美國的冰淇淋博物館首度進軍海外，這座落腳新加坡的粉色系場館成為當地最新熱門景...
來自美國的冰淇淋博物館首度進軍海外，這座落腳新加坡的粉色系場館成為當地最新熱門景點，圖為館內其中一個以冰棒為主題的展示空間。(中央社)
來自美國的冰淇淋博物館首度進軍海外，落腳新加坡的粉色系場館日前開幕，吸引不少民眾...
來自美國的冰淇淋博物館首度進軍海外，落腳新加坡的粉色系場館日前開幕，吸引不少民眾前往拍照打卡。(中央社)
來自美國的冰淇淋博物館首度進軍海外、落腳新加坡，館內不僅提供冰淇淋吃到飽，還有許...
來自美國的冰淇淋博物館首度進軍海外、落腳新加坡，館內不僅提供冰淇淋吃到飽，還有許多互動裝置，圖為其中一個主題空間。(中央社)

博物館 新加坡 疫情

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