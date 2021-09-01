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爬上巴西耶穌像看日落 法國2網紅吃官司

編譯張君堯
迪邁與魯迪比松其實是網路上著名的「高空攀爬客」，他們在杜拜、紐約和巴黎等地的標誌性建築都上演類似的舉動，並在社群媒體上記錄他們的冒險經歷，吸引數十萬粉絲。(取材自Instagram)
迪邁與魯迪比松其實是網路上著名的「高空攀爬客」，他們在杜拜、紐約和巴黎等地的標誌性建築都上演類似的舉動，並在社群媒體上記錄他們的冒險經歷，吸引數十萬粉絲。(取材自Instagram)

巴西當局近日拘留了兩名法國男子，原因是他們闖入著名的巴西耶穌像，並爬上雕像的其中一隻手臂觀看日落。

「每日郵報」報導，28歲的迪邁（Clement Dumais）與27歲的魯迪比松（Paul Roux-dit-Buisson）近日晚間進入高達125英尺（約38公尺）的耶穌像，並一直躲到關門時間，接著兩人在夜晚的掩護下爬上一個長長的螺旋樓梯，最後從雕像其中一隻手臂的窗口爬出，一面欣賞城市和瓜納巴拉灣的景色。

不過兩人隨即被現場一名保全發現，兩人爬下後別無選擇，只能向當局束手就擒，雙雙被拘留，並在支付1萬巴西雷亞爾（約1910美元）的保釋金後，稍後仍要出庭應訊。

迪邁與魯迪比松其實是網路上著名的「高空攀爬客」，他們在杜拜、紐約和巴黎等地的標誌性建築都上演類似的舉動，並在社群媒體上記錄他們的冒險經歷，吸引數十萬粉絲。不過巴西警方沒收兩人在耶穌像上拍攝的所有照片和影片，但兩人表示並不後悔，更強調「景色很好，很少有人有機會看到」。

近年來這類型的攀爬在社群媒體上越來越受歡迎，儘管並非全是非法的，但有時攀爬客會潛入禁止一般公眾進入的建築物，而且危險性很高。近年來，世界各地有數十起「尋求刺激的人」從屋頂墜落致死的案例。

巴西當局近日拘留了兩名法國男子，原因是他們闖入著名的巴西耶穌像，並爬上雕像的其中...
巴西當局近日拘留了兩名法國男子，原因是他們闖入著名的巴西耶穌像，並爬上雕像的其中一隻手臂觀看日落。(美聯社)

社群媒體 紐約

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