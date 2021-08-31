退役士官造「方舟」 救200隻貓狗撤離喀布爾

英國皇家海軍陸戰隊退役士官法辛，極力爭取帶同他的職員、職員家屬與200隻貓狗一同撤退。 (取材自MailOnline)

英國 皇家海軍陸戰隊一位在阿富汗 首都喀布爾 經營動物收容所的退役士官近日極力奔走，希望帶著職員、職員的家屬與200隻貓狗一同撤退。原本堅持動物不能先走的國防大臣華萊士（Ben Wallace）回心轉意，宣布這位退役士官只要帶著動物抵達喀布爾機場，官員將「為他的包機安排時段」。

BBC與Sky News報導，英國皇家海軍陸戰隊第42突擊隊（42 Commando）的退役士官法辛（Paul Farthing）曾在阿富汗服役，2009年退伍後創立非營利慈善機構「Nowzad Dogs」，也為阿富汗的動物福利提供協助，更設立阿國第一個官方動物救援中心，專門救助當地的貓狗與驢子。

報導指出，隨著阿富汗政府因神學士(Taliban，另譯塔利班)進軍閃電崩潰，法辛制定一個叫「方舟行動」（Operation Ark）的計畫，希望帶著職員、職員的家屬、140隻狗與60隻貓離開。英國政府日前核准動物收容所全體職員與家屬的68張簽證，但官民雙方對收容動物的撤離順序始終堅持不下。

儘管法辛的支持者隔天宣布，一架捐款贊助的空中巴士A330私人包機已待命飛往喀布爾，英國首相強森也點頭答應此事，但國防大臣華萊士仍稱他不準備優先安排動物在「身處真正危險」的人們之前撤離，更指「他不能推著他們通過神學士的檢查哨或是人群」。

不過，華萊士之後在推特發文指出，只要法辛帶著他的動物抵達喀布爾機場，官員將「為他的飛機找到一個時段」。若是法辛沒讓動物跟著他的話，他和他的職員就能登上皇家空軍的撤離航班。法辛之前則表示，收容動物將待在飛機的貨艙，只要他的職員與職員家屬就座，機上多出來的空位完全可供當局批准通行的乘客使用。