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對抗PM2.5 印度啟用首座除霾塔

中央社
印度首都新德里23日啟用當地首座除霾塔，盼減輕每年導致成千上萬人死亡的空氣污染。Getty Images
印度首都新德里23日啟用當地首座除霾塔，盼減輕每年導致成千上萬人死亡的空氣污染。Getty Images

印度首都新德里日前啟用當地首座除霾塔，盼減輕每年導致成千上萬人死亡的空氣污染。不過，專家對這類設施的功用多抱持懷疑態度。

德里空氣中的細懸浮微粒（PM2.5）濃度經常可達安全上限的20倍。尤其當冬季來臨，當地的2000萬人口就會被一層灰色有毒霧霾籠罩。

工程師表示，這座高25公尺的除霾塔上設有40座巨型風扇，每秒可讓1000立方公尺空氣通過過濾器，讓方圓1平方公里內的PM2.5數量減半。

新德里市長克里瓦爾在商業區康諾特廣場附近舉行的啟用典禮上表示：「今天是德里爭取乾淨空氣、對抗污染的重要日子。」

克里瓦爾說，除霾塔是一項「實驗性」設施。「我們將分析相關資料，一旦確認有效，就會在德里各地設立更多除霾塔。」

這座塔的建造費用為200萬美元。有人批評，如果要建造足夠數量的塔，以大幅淨化整個城市的空氣，將耗費巨額資金，還不如好好利用這筆資金，從根源上減少霧霾。

德里霧霾的根源包括車輛排氣、重工業與小型工廠、建築活動、燃燒垃圾和燃料，以及鄰近地區在冬季燃燒農地的習慣等。

根據世界衛生組織（WHO），全球空污最嚴重的15個城市中，有14個在印度。

國際權威期刊「刺胳針」（The Lancet）2020年刊登的一項研究發現，2019年印度有167萬人死於空污，其中德里就有近1萬7500人。

2018年，中國也曾在空污嚴重的西安市興建一座60 公尺高的除霾塔，但這類實驗性設施尚未推廣至其他城市。

印度首都新德里啟用當地首座除霾塔，盼減輕每年導致成千上萬人死亡的空氣污染。(Ge...
印度首都新德里啟用當地首座除霾塔，盼減輕每年導致成千上萬人死亡的空氣污染。(Getty Images)
印度首都新德里啟用當地首座除霾塔，盼減輕每年導致成千上萬人死亡的空氣污染。(Ge...
印度首都新德里啟用當地首座除霾塔，盼減輕每年導致成千上萬人死亡的空氣污染。(Getty Images)

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