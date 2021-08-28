我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

53年前刺殺前參議員甘迺迪 77歲兇手獲准假釋

最高院擋下「暫停逼遷令」350萬租客恐流離失所

韓射箭金牌「大叔變歐巴」 摘下眼鏡帥度翻倍

綜合報導
金優鎮摘下黑框眼鏡上節目，被狂讚「變帥好多」、「瞬間年輕好多歲」，和平常樣子差異很大。（影片截圖）
金優鎮摘下黑框眼鏡上節目，被狂讚「變帥好多」、「瞬間年輕好多歲」，和平常樣子差異很大。（影片截圖）

2020東京奧運在本月8日正式落幕，男子團體射箭最終結果由南韓、台、日分別拿下金、銀、銅，其中南韓隊40歲的選手吳真爀在頒獎時邀請選手們一同合照，這一幕讓人印象深刻，而南韓選手回國後也受邀錄製綜藝節目，其中被大家認為也是大叔之一的金優鎮摘下招牌黑框眼鏡，讓大家驚呼「變帥好多」。

南韓射箭選手金優鎮。（歐新社）
南韓射箭選手金優鎮。（歐新社）

南韓射箭國手吳真爀（Oh Jinhyek）、金優鎮（Kim Woojin）在奧運表現優異，拿下金牌光榮回國，也受邀上綜藝節目「Radio Star」，平時兩人因為冷靜又穩定的模樣，加上有著壯碩身材，總是被稱為「南韓射箭大叔」，但雙方這次都為了上節目特地打扮一番，模樣跟平時在比賽中全然不同。

金優鎮透露自己是1992年生的，以韓國年紀算法來看，今年才要滿30歲而已。（影片...
金優鎮透露自己是1992年生的，以韓國年紀算法來看，今年才要滿30歲而已。（影片截圖）

其中金優鎮摘下了他平時戴的黑框眼鏡，被狂讚「變帥好多」、「瞬間年輕好多歲」，他在節目也無奈表示，因為自己外型太過「老態」，所以常被戲稱是「大叔」，但他委屈透露，其實自己是1992年生的，以南韓年紀來看，今年才要滿30歲，也直呼「我不是大叔，我還是歐巴啊」，讓全場笑翻。

已40歲的韓國射箭好手吳真爀（右一）邀競爭對手一起自拍。（取材自臉書）
已40歲的韓國射箭好手吳真爀（右一）邀競爭對手一起自拍。（取材自臉書）

另外吳真爀也爆料，在疫情爆發前，經常跟金優鎮一起去餐廳吃飯，通常老闆都會把帳單交給年紀最長的那位客人，某一次老闆當著他的面，把帳單放在金優鎮前面，連一般民眾都認為不到30歲的金優鎮，比40歲的吳真爀看起來還要老。

最後金優鎮也公布了自己的喜訊，他即將在12月與女友步入禮堂，兩個人是透過朋友介紹交往，他也在Instagram上貼出了一張結婚照，是與女友兩人穿著奧運制服的樣子，脖子上還掛著金牌，女友的高顏值也吸引網友目光，紛紛獻上祝福。

南韓 東京奧運 帳單

上一則

研究：半數染疫者出院1年有持續性症狀 2後遺症最常見

下一則

歐盟英脫談判官 投入法國總統大選

延伸閱讀

韓航商HMM內訌 撼動全球海運

韓航商HMM內訌 撼動全球海運
NHK撰文法國女將拜師感人故事 為空手道重返奧運鋪路？

NHK撰文法國女將拜師感人故事 為空手道重返奧運鋪路？
工資談判陷僵局 南韓船廠HMM船員擬首度發動罷工

工資談判陷僵局 南韓船廠HMM船員擬首度發動罷工
抗議有用 南韓總理：未來兩周莫德納將供貨700萬劑疫苗

抗議有用 南韓總理：未來兩周莫德納將供貨700萬劑疫苗

熱門新聞

喀布爾已搖身一變成為大樓林立、車水馬龍的現代都市，讓許多首次進入喀布爾的年輕神學士士兵，面對燈紅酒綠的花花世界，看得目不暇給。（歐新社）

神學士進喀布爾大觀園 驚訝 「2女生當街跟我說哈囉」

2021-08-17 21:48
阿富汗陸軍中將沙達特（左）在紐時投書批評甘尼總統的政府貪污腐敗、川普政府跟神學士敲定的協議實質縮減美軍與盟軍的攻擊性戰鬥行動，拜登為美軍縮編設定條件讓一切都開始走下坡。畫面翻攝：Twitter/SayedSamiSadat

阿富汗將領投書紐時：不是不願為自己而戰 是夥伴不打了

2021-08-26 07:49
越南總理范明正。(美聯社)

中國搶先送200萬劑疫苗 越南：不會加入反中聯盟

2021-08-25 12:50
英國大藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗。美聯社

BBC女主持人接種AZ後死亡 驗屍官證實罕見併發症

2021-08-27 14:13
拿著文件的阿富汗民眾在喀布爾機場外大排長龍，等待搭機離開的機會。美聯社

阿富汗機場逃難大塞車 竟是因為神學士不識字

2021-08-26 07:38
網紅被2名神學士羈押在汽車後座。圖／取自independent

臨死還是做自己 被捕網紅當面嘲笑神學士 最終難逃一死

2021-08-24 10:12

超人氣

更多 >
58歲的她閃嫁32歲流浪漢 3個月後他動搖了…

58歲的她閃嫁32歲流浪漢 3個月後他動搖了…
美軍空襲報復 出動無人機炸死ISIS-K爆炸案策畫者

美軍空襲報復 出動無人機炸死ISIS-K爆炸案策畫者
反口罩抗議活動30歲主辦人 染疫住院病危插管中

反口罩抗議活動30歲主辦人 染疫住院病危插管中
IS恐攻喀布爾機場 已造成至少170死200傷

IS恐攻喀布爾機場 已造成至少170死200傷
加州老師「拿掉口罩」朗讀 全班一半學生確診

加州老師「拿掉口罩」朗讀 全班一半學生確診