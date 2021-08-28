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14歲少年勤練籃球怕擾鄰 竟收到集資送籃球架

綜合報導
14歲少年每天都花好幾個小時練球，但最初他沒有籃球架，鄰居（右）決定發起集資為他添購籃球架。（取材自推特）
14歲少年每天都花好幾個小時練球，但最初他沒有籃球架，鄰居（右）決定發起集資為他添購籃球架。（取材自推特）

加拿大熱愛籃球的14歲少年慕比克（Anthony Muobike）每天都花好幾個小時練球，他曾擔心自己不斷運球時發出的聲響可能會惹惱鄰居，但事實恰巧相反，日前鄰居們集資送他一個全新的籃球架。

住在當地10多年的雷（Ian Ray）提到大家想支持才華洋溢的慕比克：「他就是個整天練習運球的孩子，我覺得他如果有個籃球架會很酷。」於是雷和幾個鄰居籌集了750美元添購了籃球架。

加拿大輪胎公司（Canadian Tire）從社群平台得知這個消息後，決定加碼更多金額到體育用品零售商的禮物卡裡，讓慕比克買更多運動裝備。

雷指出：「沒想到事情會引起這麼大迴響，自己所處的社區很強大，每個人都願意在必要時參與其中。」

上周收到驚喜大禮的慕比克，則感到難以置信：「我每天至少練2到4個小時運球，一直以為運球時發出的噪音會干擾鄰居。但天哪，接著我看到盒子裡的籃球框，就算還沒搭起來都沒有關係，整件事太瘋狂了。」

慕比克的媽媽樂媞莎（Leticia）一年前才和兒子搬到該地區，當她發現居民這項善舉簡直不敢相信表示：「哇，這真是大驚喜。我不知道自己身處這麼棒的社區，大家彼此關心。對我和家人來說意義深遠，收到滿滿的愛。」

慕比克透露自己立志五年後進入NBA：「我會讓那些人（集資的鄰居）為我感到驕傲。我會出現在電視上。」

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