斯里蘭卡新法：嚴禁酒駕大象

斯里蘭卡立法禁止在酒後騎大象。（新華社資料照片）

斯里蘭卡不少富人將大象當作寵物飼養，斯里蘭卡政府頒布新法，規定圈養大象須領有生物識別身分證，並禁止「酒駕大象」的行為。

據統計，斯里蘭卡國內有約200頭馴養大象和約7500頭野生大象，許多當地有錢人，飼養象隻以炫耀財力，但殘忍虐待大象的指控層出不窮。

新分頒布的動物保護法要求每日為大象進行2小時30分鐘清潔工作 ，擁有象隻者也須確保他們的動物配有最新附相片及DNA 標記的身分證。同時也針對工作象祭出嚴格規範，幼象不再能從事工作，包含文化性質的選美活動，也不能將牠們與母象分開；伐木業大象每日工時則不能超過4小時，並禁止在夜間工作。

針對觀光 象隻，新法規定禁止四人以上同時騎同一隻大象，乘客也必須坐在安裝好的鞍座上。

斯里蘭卡野生動物保護部長迪薩納亞卡（Wimalaweera Dissanayaka）在公報通知中說：「擁有大象或照護此類大象的人，須確保象隻騎士在受僱期間並沒有飲用任何酒類或服用有害藥物。」

新法同時規定，大象擁有者也須每6個月讓象隻接受健康檢查一次，違法的人不但將面臨3年牢獄之災，他們的大象也會被國家「沒收」。