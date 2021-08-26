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神學士重返 阿富汗網紅銷聲匿跡大逃亡

綜合報導
薩迪卡因為參加實境選秀節目「阿富汗之星」（Afghan Star）而走紅，以令人驚豔的歌喉和平易近人的鄰家女孩形象獲得喜愛。(取材自臉書)
薩迪卡因為參加實境選秀節目「阿富汗之星」（Afghan Star）而走紅，以令人驚豔的歌喉和平易近人的鄰家女孩形象獲得喜愛。(取材自臉書)

神學士重返，在阿富汗的社群媒體掀起驚滔駭浪。知名網紅不是銷聲匿跡，就是逃亡，居民和活動人士則是倉促刪改他們的網路痕跡。

來源：YouTube

中央社引述法媒報導，薩迪卡（Sadiqa Madadgar）因為參加實境選秀節目「阿富汗之星」而走紅，以令人驚豔的歌喉和平易近人的鄰家女孩形象獲得喜愛。

身為虔誠的穆斯林，22歲的薩迪卡戴著頭巾。她日常上傳影片，在YouTube有2萬1200人訂閱，Instagram也有18萬2000人追蹤。

她的影片內容包括邊笑邊切西瓜；還有在咖啡廳唱歌，朋友在旁以吉他伴奏；她最近還去了神學士的精神發源地坎達哈（Kandahar），上傳了和女性朋友一起吃披薩的影片。

薩迪卡8月14日公然在Instagram發布了她的第一則政治性貼文。

她寫道：「我不想要在網路上表達我的痛苦，但我真的受夠這一切。當我看到這片土地、我的故土在我眼前慢慢被摧毀，我的心碎成一片片。」

隔天，神學士攻入喀布爾，薩迪卡不再發文。

據報導，數以百萬計阿富汗年輕人，尤其是女性與少數信仰者都憂心，過去在網路發布的內容，可能會讓他們有生命危險。

幾乎沒有人能夠忘記，神學士上次在1996至2001年執掌阿富汗時期，實施極度保守的伊斯蘭律法。

女性被禁止參與公眾生活，女孩無法上學，娛樂活動被禁止，並實施石刑等嚴酷懲罰。

報導說，阿伊達（Ayeda Shadab）是許多阿富汗年輕女性的時尚指標，在Instagram有29萬名追隨者，TikTok有40萬名。她在喀布爾開設高檔精品店，每天都會穿上到貨的最新服飾，拍照上傳網路。

對於神學士將會如何對待她這種時尚女企業家，阿伊達並不心存幻想。

來源：YouTube

她日前接受德國第二電台（ZDF）訪問時說：「如果神學士拿下喀布爾，像我這種人將不再安全。像我這種不戴面紗、有工作的女性，他們無法接受。」

阿伊達十分恐懼神學士，導致她必須逃亡，她最近告訴追隨者，她已經搬到土耳其。

報導指出，臉書遵從活動人士、記者與民間社會團體的建議，宣布一項新安全措施，讓阿富汗用戶能迅速封鎖帳號。同時擁有WhatsApp和Instagram的臉書也表示，將成立特別運作中心，「以應對浮現的新威脅」。

美國倡議團體「人權至上」（Human Rights First ）以普什圖語及達利語發布教程，指導阿富汗人刪除他們的數位歷史紀錄。「人權至上」也給香港與緬甸的活動分子，發布過類似教程。

阿伊達是許多阿富汗年輕女性的時尚指標。(取材自臉書)
阿伊達是許多阿富汗年輕女性的時尚指標。(取材自臉書)

阿富汗 神學士 喀布爾

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