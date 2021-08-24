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3米巨蟒闖超市 倒楣碰上「女蛇王」… 乖乖就範

綜合報導
澳洲女子Helaina Alati日前分享影片，稱自己在逛超巿時，突然發現巨蛇從貨架探頭看着她，距離其臉僅約20公分。（取材自臉書）
澳洲女子Helaina Alati日前分享影片，稱自己在逛超巿時，突然發現巨蛇從貨架探頭看着她，距離其臉僅約20公分。（取材自臉書）

澳洲女網友Helaina Alati日前分享影片，表示自己在超巿香料區專心看標籤時，轉過頭即發現一條3米長的鑽石蟒（Diamond pythons）從貨架探頭看著她，距離其臉僅約20公分。

香港01報導，換了是一般顧客在超巿遇到巨蟒，應該當場嚇到不知所措，可惜這次巨蟒倒楣了，眼前的女子剛好是當過捉蛇義工的「女蛇王」，她馬上回家拿工具再折返捉蛇。女子推測該條鑽石蟒可能是從天花板掉下來卡在貨架內，網友看完影片一起「責備」這條蛇沒口罩也沒有保持社交距離，許多網友笑稱超市放蛇，可能是確保民眾留家防疫的好方法。

事件發生於雪梨近郊Glenorie的伍爾沃斯（Woolworths），是當地的大型連鎖超市。

Alati接受澳媒訪問指，當時她到超市買晚餐材料，發現有條蟒蛇從貨架探頭而出，和她的臉只有約20公分距離。她認為蟒蛇已躲在香料架多時，可能已經有數十人經過但沒發現。

Alati以前當過捉蛇義工，又住在超市附近，便主動向超市提出幫忙捉蛇，隨即回家拿裝備。Alati形容那條蛇沒什麼攻擊性，感覺很放鬆，見她靠近也沒有防禦，直接就滑入捉蛇袋內。她坦言自己在各種奇怪的地方捉過蛇，但在超市還是第一次，猜測牠是從天花板上掉下來卡住，全長約有3米。由於該鑽石蟒無毒，所以Alati將牠放生到附近的灌木叢中。

據澳洲博物館資料，鑽石蟒主要生活於雪梨叢林區和國家公園，主要在夜間活動且行動緩慢，不常被人發現。雖然不是瀕危動物，但因棲息地大減，鑽石蟒愈來愈少見。另外，鑽石蟒沒有攻擊性，如在民居出現反而會幫忙控制鼠患。此蛇雖然無毒，但若被咬到還是會很痛，而牠的牙齒可能會脫落並留在人體內。

Helaina Alati曾經是個捉蛇義工。（取材自臉書）
Helaina Alati曾經是個捉蛇義工。（取材自臉書）

澳洲 社交距離 口罩

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