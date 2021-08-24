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19歲女單獨駕機繞地球 3個月擬飛5大洲52國 盼創紀錄

綜合報導
19歲少女飛行員羅瑟福德近日升空，展開她環繞世界的空中旅行。（取材自Instagram）
19歲少女飛行員羅瑟福德近日升空，展開她環繞世界的空中旅行。（取材自Instagram）

擁有英國和比利時雙重國籍的19歲少女飛行員羅瑟福德（Zara Rutherford），日前駕駛她的超輕型運動飛機升空、展開環繞世界之旅，盼創造單獨駕機繞地球一周的最年輕女性世界紀錄。

中央社引述法媒報導，羅瑟福德夢想有天成為太空人，但眼前的目標是創造上述紀錄。她打算花3個月單獨飛越5大洲共52個國家，中間將經過海洋、沙漠和遼闊的西伯利亞荒漠。

羅瑟福德近日展開的第一段航程很短，僅從比利時家鄉庫特萊（Kortrijk）飛越英吉利海峽到英格蘭。

她駕駛的沙魚超輕型飛機（Shark UL）只有325公斤重，因此接下來除了在繁忙的紐約甘迺迪機場停留，她會盡量避免降落大型航空轉運中心，以免帶來困擾。她會降落在較小的機場和航空站，在那裡過夜休息和加油。

羅瑟福德的每段單獨飛行航程時間為五到六小時。她已經取得包括格陵蘭、宏都拉斯、沙烏地阿拉伯和緬甸等地的入境許可。

羅瑟福德將不會是單獨駕機環繞世界的最年輕飛行員，因為這項紀錄已在今年7月由18歲英國青少年魯德洛（Travis Ludlow）締造；但她若成功，將會是完成這項壯舉的最年輕女性。

羅瑟福德起飛前表示：「我非常希望鼓勵女孩和年輕女性投身航空和理工科。我成長過程中在這些領域並未見到許多女性，這很容易令人打消念頭。所以我希望改變這點。」

羅瑟福德的空中環繞世界之旅，可透過她的網站FlyZolo.com和社群軟體TikTok隨時追蹤。

機場 英國 太空人

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