俄羅斯3姊妹刺死爸 精神鑑定出爐可望翻盤

俄羅斯三姊妹刺死家暴父，日前最新精神狀況評估結果出爐。(取材自每日郵報)

俄羅斯 57歲男性卡恰圖良（Mikhail Khachaturyan）2018年在睡夢中被三個女兒刺死，日前最新精神狀況評估結果出爐，讓三姊妹可望免於牢獄之災。

犯案當年各是17、18、19歲的三姊妹聲稱父親多年來對她們家暴 、性侵 犯，她們是出於自衛才刺死父親。法院提出的最新評估將成為即將到來的審判關鍵證據，其中顯示卡恰圖良有「特殊的性取向」且有戀童癖。

俄羅斯主要的法醫學精神病理中心塞布斯基研究所（Serbsky Centre）指出，與俄羅斯當地高級官員和黑社會維持良好關係的卡恰圖良長期折磨並掌控三個女兒。三姊妹自2014年以來都患有虐待綜合症和創傷後壓力症候群，與卡恰圖良的行為有直接因果關係。三姊妹心理狀態不穩定時殺了卡恰圖良，是絕望的受害者。

三姊妹的委任律師利普瑟（Alexei Liptser）指出：「親屬控訴三姊妹想要取得父親財產且患有性功能障礙才捏造了一切。但專家在三姊妹身上沒有發現這種疾病。」

三姊妹中最年幼的瑪麗亞（Maria）正由法律系統單獨處理，如果她被判定為精神錯亂而殺死父親，她很可能被送進精神病院而不是監獄。而她的兩位姊姊則有可能被俄羅斯法院判定當時是出於自衛行為。

此案彰顯俄羅斯法律長期以來對於家庭暴力的消極處理，民間曾募集近100萬份簽署請願書呼籲姊妹們自由。今年3月俄羅斯調查委員會承認三姊妹是「受害者」，並據此指控卡恰圖良對三姊妹施以虐待。

卡恰圖良曾威脅其中一個的女兒：「你將取代你母親的位置。我會娶你，你會生下我的孩子。」卡恰圖良還曾命令三個女兒在他面前脫衣服讓他「檢查」並命令她們為他手淫。

但是三姊妹的姑姑聲稱，先前官方調查沒發現卡恰圖良對三姊妹暴力相向的證據，且醫學檢查顯示三人中有兩人是處女，而第三人有一個秘密男友認為：「她們知道如果擺脫了父親，就可以按照自己的意願享受『狂歡的生活方式』。」