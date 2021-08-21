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印度男DIY「夢想直升機」 試飛慘遭螺旋槳爆頭亡

編譯周辰陽
印度24歲青年機修工謝赫日前準備駕駛自製直升機升空試飛時，機械卻出現致命故障，導致他疑似被主旋翼當場砸中頭部而死。（取材自推特）
印度24歲青年機修工謝赫日前準備駕駛自製直升機升空試飛時，機械卻出現致命故障，導致他疑似被主旋翼當場砸中頭部而死。（取材自推特）

英國每日郵報報導，印度一位24歲青年受電影「三個傻瓜」啟發自製直升機，日前準備試飛時，機械卻出現致命故障，導致他疑似被主旋翼當場砸中頭部而死，整個過程更被在場見證的朋友拍攝下來。

根據報導，死者謝赫是一位機修工，住在印度中部的亞瓦特馬爾（Yavatmal），花上兩年時間自力打造出一架超輕型直升機，日前準備在一處空地進行試飛。

謝赫上YouTube學習直升機相關知識，自製直升機。（取材自MailOnline...
謝赫上YouTube學習直升機相關知識，自製直升機。（取材自MailOnline）

從網路流傳影像可見，謝赫坐在駕駛座上，直升機的主旋翼與尾旋翼正快速旋轉。然而，尾旋翼迅速失控，隨即似乎從直升機斷裂，噴出的其中一個殘骸往上飛，接著就被主旋翼擊中，導致整架超輕型直升機失去重心。

就在此時，謝赫的身體因直升機機身向左傾而探出駕駛座外，頭部疑似先在瞬間被主旋翼直接切中，接著把臨時擋風玻璃的右前方砸凹。等到直升機停下來時，謝赫整個人動也不動地倒了下去，朋友們則趕緊衝上去幫忙。據報謝赫被送到醫院時已經命危，沒多久就因傷勢過重不治身亡。

印媒「Lokmat」指出，謝赫受到電影「三個傻瓜」（3 idiots）的啟發，決定在村子打造一架低成本直升機，觀看許多YouTube影像以收集夢幻計畫的全部設計與組裝相關資訊，想讓自己的「Munna Helicopter」，用於水災等緊急情況時救援，也希望有一天能開公司量產，讓當地的中產人士都買得起。

朋友透露，謝赫過去測試直升機曾飛離地面5呎（約1.5公尺），未料這次他沒戴頭盔測試卻出事。

謝赫花2年時間DIY直升機，他原本希望自己的設計可以用較低成本生產直升機，將來用...
謝赫花2年時間DIY直升機，他原本希望自己的設計可以用較低成本生產直升機，將來用於水災等救援工作。（網路圖片）

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