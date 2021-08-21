影／發現女友月亮杯 他傻傻「喝一杯」 網驚：希望她有洗

網友梅爾夫發現女友的月亮杯，但他不知道月亮杯的實際功用，還因此鬧了個笑話。（取材自TikTok／@dduche）

女性生理用品除了常見的衛生棉、衛生棉條，近來也推出諸如月亮褲、月亮杯等產品，避免拋棄式用品，減少浪費。近日一名網友在廁所發現女友的月亮杯「月亮杯」（或稱月經量杯），但卻不知道月亮杯的功用，還拍片分享他的猜測與實驗，逗趣內容吸引上百萬網友按讚。

網友梅爾夫（Merf）喜愛在TikTok 拍攝有趣的小短片分享生活，近日他在廁所發現女友的月亮杯，因為不知道月亮杯的實際功用，他便異想天開猜測更實驗了一番，更拍片分享給他的粉絲看，沒想到卻鬧了個大笑話。

影片中他首先認為月亮杯是化妝用的粉撲，他在自己臉上按了幾下後便否定這個想法，接著他又疑惑發問「為什麼有尾巴？」，還開玩笑把月亮杯當作吸盤壓在眼窩，這時他突然驚呼，「等一下！我覺得我知道這是幹嘛用的，這是攜帶用的shot杯！」語畢便將月亮杯中的水一飲而盡，最後他坦言自己的猜測應該錯誤，希望廣大女網友可以幫他解惑。

梅爾夫一開始以為月亮杯是某種化妝工具，他在臉上壓了幾下後便否定了這個想法。（取材自TikTok／@dduche）

梅爾夫接著開始疑惑月亮杯為什麼有「尾巴」，更把它壓在眼窩上。（取材自TikTok／@dduche）

影片曝光後引起熱議，也嚇壞不少網友，「你最好祈禱她有洗乾淨」、「天啊兄弟，我希望它是新的」、「可能是吸血鬼的shot杯」、「你不知道我說了多少遍『喔不！』、『別這樣做！』」、「男性真的不要再亂動女生的東西了，你們會受傷害」。

後續他也發了一個新影片，紀錄他得知真相後的驚恐反應，他也透露這是他「做過最後悔的事」。