我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新書爆：中國施壓疫情溯源調查 世衛成員嚇到摔落椅

目睹金山VTA槍擊案瞬間 倖存員工「受創傷」自殺亡

影／發現女友月亮杯 他傻傻「喝一杯」 網驚：希望她有洗

綜合報導
網友梅爾夫發現女友的月亮杯，但他不知道月亮杯的實際功用，還因此鬧了個笑話。（取材自TikTok／@dduche）
網友梅爾夫發現女友的月亮杯，但他不知道月亮杯的實際功用，還因此鬧了個笑話。（取材自TikTok／@dduche）

女性生理用品除了常見的衛生棉、衛生棉條，近來也推出諸如月亮褲、月亮杯等產品，避免拋棄式用品，減少浪費。近日一名網友在廁所發現女友的月亮杯「月亮杯」（或稱月經量杯），但卻不知道月亮杯的功用，還拍片分享他的猜測與實驗，逗趣內容吸引上百萬網友按讚。

網友梅爾夫（Merf）喜愛在TikTok拍攝有趣的小短片分享生活，近日他在廁所發現女友的月亮杯，因為不知道月亮杯的實際功用，他便異想天開猜測更實驗了一番，更拍片分享給他的粉絲看，沒想到卻鬧了個大笑話。

影片中他首先認為月亮杯是化妝用的粉撲，他在自己臉上按了幾下後便否定這個想法，接著他又疑惑發問「為什麼有尾巴？」，還開玩笑把月亮杯當作吸盤壓在眼窩，這時他突然驚呼，「等一下！我覺得我知道這是幹嘛用的，這是攜帶用的shot杯！」語畢便將月亮杯中的水一飲而盡，最後他坦言自己的猜測應該錯誤，希望廣大女網友可以幫他解惑。

梅爾夫一開始以為月亮杯是某種化妝工具，他在臉上壓了幾下後便否定了這個想法。（取材...
梅爾夫一開始以為月亮杯是某種化妝工具，他在臉上壓了幾下後便否定了這個想法。（取材自TikTok／@dduche）

梅爾夫接著開始疑惑月亮杯為什麼有「尾巴」，更把它壓在眼窩上。（取材自TikTok...
梅爾夫接著開始疑惑月亮杯為什麼有「尾巴」，更把它壓在眼窩上。（取材自TikTok／@dduche）

影片曝光後引起熱議，也嚇壞不少網友，「你最好祈禱她有洗乾淨」、「天啊兄弟，我希望它是新的」、「可能是吸血鬼的shot杯」、「你不知道我說了多少遍『喔不！』、『別這樣做！』」、「男性真的不要再亂動女生的東西了，你們會受傷害」。

後續他也發了一個新影片，紀錄他得知真相後的驚恐反應，他也透露這是他「做過最後悔的事」。

@dduche

Someone tell me what this is! #fypシ #foryou #foryoupage #whatisit? #imconfused #ladyproducts #ineedtoknow

♬ original sound - Merf

TikTok

上一則

印度男DIY「夢想直升機」 試飛慘遭螺旋槳爆頭亡

下一則

「不戴口罩禁入」 被封全英最不受歡迎商店 老闆霸氣反擊

延伸閱讀

火勢已控制 東灣野火疏散令解除

火勢已控制 東灣野火疏散令解除
影／他發現女友月亮杯 以為「可攜式shot杯」開心試喝

影／他發現女友月亮杯 以為「可攜式shot杯」開心試喝
美首位公開出櫃外交官霍梅爾 88歲辭世

美首位公開出櫃外交官霍梅爾 88歲辭世
美國首位公開同性戀大使霍梅爾去世 享年88歲

美國首位公開同性戀大使霍梅爾去世 享年88歲

熱門新聞

喀布爾已搖身一變成為大樓林立、車水馬龍的現代都市，讓許多首次進入喀布爾的年輕神學士士兵，面對燈紅酒綠的花花世界，看得目不暇給。（歐新社）

神學士進喀布爾大觀園 驚訝 「2女生當街跟我說哈囉」

2021-08-17 21:48
疫苗專家警告，由於仍有許多國家無法取得疫苗，富國施打第三劑只會讓全球疫情惡化。（路透）

富國開打第3劑疫苗 專家警告：恐讓全球更多人死亡

2021-08-13 22:27
神學士重新掌權後，阿富汗喀布爾美容院外的女性圖像被塗刷。(Getty Images)

神學士根本沒變 阿富汗婦女被拖下車鞭打 強迫穿罩袍

2021-08-19 23:39
「神學士」的內部架構和領導層總是籠罩著神祕面紗。圖為8月12日至卡達出席和平會議的神學士代表團。（路透）

神學士攻城掠地 揭開4大領袖神祕面紗

2021-08-16 11:36
海地西南部城市萊凱(Les Cayes)一座教堂強震中部分坍塌。(美聯社)

海地規模7.2強震 至少724人死亡 2800人受傷

2021-08-14 20:30
眾多阿富汗民眾追著美軍飛機奔跑，甚至攀爬而上。（美聯社）

搶著逃難 阿富汗喀布爾機場至少5人被擊斃或踩死

2021-08-16 13:25

超人氣

更多 >
華人突遇FBI造訪 律師說千萬「別這麼做」

華人突遇FBI造訪 律師說千萬「別這麼做」
熱帶風暴撲向東北部 紐約市和長島 周末進入警戒狀態

熱帶風暴撲向東北部 紐約市和長島 周末進入警戒狀態
她穿法式內衣被男友怒罵像「情趣內衣」…網喊分手

她穿法式內衣被男友怒罵像「情趣內衣」…網喊分手
科技大廠紛紛延後進辦公室 藍領員工前途茫茫

科技大廠紛紛延後進辦公室 藍領員工前途茫茫
是拉差辣醬「斷糧」官司敗訴 損失近3千萬

是拉差辣醬「斷糧」官司敗訴 損失近3千萬