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「不戴口罩禁入」 被封全英最不受歡迎商店 老闆霸氣反擊

綜合報導
英國一家商店因門口貼著「不戴口罩者禁止進入」的標語，被網友封為「全英國最不受歡迎的商店」。（取材自推特）
英國一家商店因門口貼著「不戴口罩者禁止進入」的標語，被網友封為「全英國最不受歡迎的商店」。（取材自推特）

英國一家商店因門口貼著「不戴口罩者禁止進入」的標語，被網友封為「全英國最不受歡迎的商店」。老闆柏珂（Maria Burke）日前反擊表示：「只是為了保護年長顧客。」

柏珂透露由於她立場強硬一直受到傷害，除了受到辱罵，還有反對戴口罩的顧客朝她扔東西。她稱疫情爆發以來就沒有休息過一天，只是想確保客戶和員工的安全：「我們盡全力讓店持續營業並保持安全，卻得到這樣的批評。我真的很沮喪。」

名叫珊卓（Sandra）的店員補充：「柏珂從去年2月以來就沒有休息。當人們在超市買不到東西時，她會為人們買，以確保大家獲取所需。批評的人顯然有問題。」

柏珂提到：「有人會走進店裡聲稱自己有氣喘不能戴口罩，然後把T恤拉到臉上。我也有氣喘，但我還是戴著口罩。還有拒絕戴口罩的人說要派人來抓我或打劫我的店，或從架子上扔東西、螺栓扔到店門。自疫情爆發後這種事情層出不窮。」

店員指出這些肇事者都是外地人，許多最嚴重的違規者是在封城期間開著旅行拖車到當地玩的遊客。柏珂說：「人們會光顧我們的店是因為他們覺得來到這裡很安全，這裡的購物群主要是老年人，我們只是想確保他們跟我們都很安全。」

但是批評的艾里森（Andrew Allison）指出：「法律不再強制人們戴口罩，正如我在推文中提到的，戴口罩能有效減少傳播的證據並不存在。她不該把潛在顧客當嬰兒對待」。

口罩 疫情 英國

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