班克西新作現英國海濱：我們在同艘船上

班克西在索夫克郡的羅斯托佛的壁畫中，寫下「我們都在同一艘船上」。(路透)

英國 東部海濱城鎮近日出現一系列神秘壁畫，疑似是英國知名塗鴉大師班克西 （Banksy）的作品，吸引大批民眾前往「朝聖」。如今班克西證實，這些作品確實是出自他的手筆。

社群媒體 Instagram上一段題為「一場偉大的英國噴畫度假」 （A Great British Spraycation）的影片顯示，一向行蹤神秘的班克西開著一輛破舊露營車展開夏日公路旅行，還把噴漆罐存放在冷藏箱中。

這段三分多鐘的影片可見，班克西在牆上作畫，以及偶然路過行人批評等議論片段。不過，他的身分仍未曝光。

英國海灘混凝土海塘上的一件作品中，一隻老鼠躺在躺椅上，悠閒地啜飲雞尾酒。在另一處，一個機械手臂高懸在公共長凳上方，彷彿坐在那裡的人會像娃娃機裡的獎品一樣被夾起來。

班克西在羅斯托佛海灘混凝土海塘上，畫一隻老鼠躺在躺椅上，悠閒啜飲雞尾酒。(Getty Images)

班克西在戈爾斯頓，畫一個機械手臂高懸在公共長凳上方，彷彿坐在那裡的人會像娃娃機裡的獎品一樣被夾起來。(Getty Images)

第三幅壁畫中，有一隻巨大海鷗盤旋在一個廢料桶上方。另一幅則是三個小孩，在一艘即將沉沒的小船上，其中一個人拿著望遠鏡向前看，一個人回頭看，只有一個小孩在船尾忙著用桶舀水。在他們上方，一行字寫著：「我們都在同一艘船上。」

最後一幅畫是在公車候車亭的屋頂上，顯示一對夫妻隨著手風琴演奏者的曲調翩翩起舞。這幅黑白畫作讓人聯想到該國許多風行一時的海濱度假勝地，如今都已破舊不堪，往日風華不再。

英國知名塗鴉大師班克西在英國東部海濱城鎮牆上畫出一系列壁畫。圖為在大雅茅斯一個公車候車亭的屋頂上，畫一對夫妻隨著手風琴演奏者的曲調翩翩起舞。(路透)

這些充滿班克西風格的作品在索夫克郡（Suffolk）的羅斯托佛（Lowestoft），以及諾福克郡（Norfolk ）的戈爾斯頓（Gorleston）和大雅茅斯（Great Yarmouth）被發現後，人們紛紛猜測他就是這些作品的幕後推手。

近年來，這位身分成謎的藝術家以其強烈的社會批判意識和主張，包括移民、反對英國脫歐、譴責伊斯蘭激進分子等，吸引了當代藝壇關注，並且激起富裕藝術市場的興奮。

今年3月，班克西作品「扭轉情勢者」（Game Changer）以1675萬英鎊（約2322萬美元）拍出，創下他的畫作拍賣紀錄，所得捐給英國國民保健署。這幅黑白畫作上可看到，一個小男孩手上拿著一個配戴口罩和帽子的護理師娃娃，而蜘蛛人和蝙蝠俠公仔被扔在一旁的字紙簍中。