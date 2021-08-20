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冰棒上竟出現愛犬的臉 他驚喊：被封印了嗎？

綜合報導
日本一位網友意外買到造型和自家愛犬(圖右)非常相似的冰棒(圖左)，笑稱是該不會是狗狗被封印了。(取材自推特)
日本一位網友意外買到造型和自家愛犬(圖右)非常相似的冰棒(圖左)，笑稱是該不會是狗狗被封印了。(取材自推特)

炎炎夏日，不少人會來根冰棒當作飯後點心，讓自己清涼一下。而冰棒有時會因為製作過程的關係，形成一些比較特殊的形狀或造型。最近一位日本網友，就吃到一根冰棒，造型意外和家中愛犬極為相似。

根據日本媒體まいどなニュース報導，日本網友poupelle0619最近在推特上分享，表示他買了一支由「丸永製菓」製造，主打有著白熊造型的冰棒。不過他在一打開包裝後，赫然發現冰棒上面本來是要弄成熊造型的樣子，跟自家飼養的比熊犬非常相像。

看到這裡，令poupelle0619忍不住開玩笑，表示冰棒裡頭該不會封印了一隻比熊犬吧。兩者放在同個畫面對比，更是顯得這根冰棒，與這隻三歲的愛犬非常相似。

網友們紛紛回應「這也太像了吧」、「好厲害的發現」、「在想還有沒有多一隻呢，原來就在這裡啊」、「真的完全一致」、「化成冰棒了」、「好可愛喔」、「該去要肖像費了」、「這會害人吃不下去啊」、「冰棒上的臉跟狗狗一樣」、「白狗狗冰棒」、「封印了一張哭臉呢」。

日本 推特

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