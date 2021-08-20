鳥鳴回歸叢林 紐西蘭奇異鳥復育有成

奇異鳥是紐西蘭的瀕危國鳥。(路透資料照片)

那是一個寒冷的初冬夜晚，在紐西蘭北地大區（Northland）的樹林與農地裡，有人潛伏在夜色當中。他們預料這個晚上的月光微弱，不會驚擾到任何訪客。保育團體Kiwi Coast成員散坐在地上，安靜地傾聽，等待著一聲高亢尖銳的鳥鳴，又或是發自喉嚨的嘎嘎叫聲。這是紐西蘭的瀕危國鳥「奇異 鳥」（kiwi）回歸這片安靜叢林的徵兆。

計算奇異鳥叫聲是一項年度的夜間活動，通常仰賴人耳追蹤奇異鳥數量，收集到的數據與採用高科技的「奇異鳥聆聽閃電戰」（kiwi listening blitz）合併計算。高科技的方法是到處放置錄音設備，每五年進行一次分析。

而今年的活動傳出好消息：在2016年還是一片沉寂的地區當中，在今年有50%聽到了奇異鳥叫聲。

奇異鳥保育團體Kiwi Coast的協調員蘇利文 （Ngaire Sullivan）說：「這真是太神奇了。我們真的很興奮。」Kiwi Coast是一個支持奇異鳥復育的傘狀組織，支援北地大區超過180個保護奇異鳥的部落與社群 。

除了新傳出鳥鳴的區域以外，在2016年就已經紀錄到有鳥鳴的所有區域，也都聽到了奇異鳥叫聲。

紐西蘭並沒有土生土長的哺乳類，而許多原生鳥類非常容易受到後來引入的有害動物所害。老鼠、白鼬和狗都對奇異鳥造成毀滅性傷害。僅10%雛鳥能活到6個月，超過半數都被白鼬殺死。

北地大區是少數仍有野生奇異鳥到處漫步的地區，不受圍欄保護，未待在沒有掠食者的保護區。不過，保護這些國鳥需要數十個社群持續不懈努力，他們設陷阱捕捉殺死掠食者，並確保狗都受到管控。

紐西蘭保育部生物多樣性護林員威爾斯（Ayla Wiles）表示：「坐在那裡，傾聽有多少奇異鳥在鳴叫以及距離有多近，這讓到處設陷阱的努力都值得了。」