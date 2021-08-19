影集「魔戒」取景地移師英國 紐西蘭失望

電影「魔戒」中，哈比人所住的村莊即位於紐西蘭境內馬塔馬塔鎮的農莊。(路透)

亞馬遜 公司大成本製作的電視影集「魔戒」（The Lord of The Rings）首季在紐西蘭拍攝完成後，日前決定捨棄這個拍攝地點，重重打擊自詡南太平洋「中土世界」的紐西蘭。

紐西蘭官員曾盼望「魔戒」影集的多季拍攝，能夠像紐西蘭導演彼得傑克森改編自托爾金的史詩電影 一樣，為當地電影產業帶來長遠的助力。

著眼於後疫情時期的旅遊，官員也指望透過鏡頭呈現紐西蘭崎嶇地形之美，在喜愛奇幻故事的粉絲間再度掀起旅遊熱潮。

但隨著影集首季近期拍攝完成，並預計於2022年9月首播，亞馬遜（Amazon）宣布下一季影集的取景地將移師英國 。

亞馬遜工作室副總裁桑德斯表示：「我們要感謝紐西蘭人民與政府，提供魔戒影集一個極好的地點以展開這段史詩般的旅程。」

亞馬遜表示，移地拍攝的決定與公司在英國擴張的策略一致，旗下許多作品都在英國產製。

紐西蘭經濟發展部長奈許表示，亞馬遜試圖製作一部和「冰與火之歌：權力遊戲」（Games of Thrones）一樣獲得巨大成功的影集，已在紐西蘭投入6億6000萬元紐幣(約4.6億美元)。