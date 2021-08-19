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日本百座「迷惑大佛」遭遺棄 拆除費全民埋單

綜合報導
日本各地有高達數百座巨大佛像，然而由於年久失修，這些佛像反而造成居民困擾，甚至必須花費公帑拆除。圖為淡路島的「世界平和大觀音像」。（截圖自YouTube）
日本各地有高達數百座巨大佛像，然而由於年久失修，這些佛像反而造成居民困擾，甚至必須花費公帑拆除。圖為淡路島的「世界平和大觀音像」。（截圖自YouTube）

宏偉巨大的佛像，不只具有宗教上的象徵，有時更同時是知名景點，能夠帶來觀光人潮。過去日本曾經興起一股建造佛像的熱潮，不過隨著時間過去，許多佛像被遺棄在荒郊野外，反而造成了居民的困擾，甚至最後得倚賴在地政府，花費公帑才能清除。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，淡路島地區有一個高達80公尺的「世界平和大觀音像」。這座觀音像建於1982年，當時曾號稱是世界最大的觀音像，一度帶來大批觀光客。然而，建設此像的不動產業者在1989年去世，隨著觀光人氣衰退，佛像在2006年便不再對外開放。

由於建設者家族無意繼承這座佛像，因此佛像的所有權，最後輾轉來到公家底下。但是設施年久失修，居民擔心佛像零件會掉落造成意外，甚至是整座佛像倒塌，因此政府只好決定進行拆除。然而拆除工事的費用可不便宜，高達8億8000萬日幣（約796萬美元）之多，而且是花公帑錢由全民買單。

報導統計，全日本大約有500尊巨大佛像，甚至有15尊高度超過40公尺。這些佛像多半是80、90年代期間建設的，也就是所謂的日本泡沫經濟前後，因此許多建造佛像的所有者，後來都因故無法永續經營，幾乎不是轉賣給別人，就是自然形成廢墟。這些佛像疏於整修，也多有破損狀況，在居民眼裡更有如大型廢棄物，媒體也以「迷惑大佛」稱呼（日文漢字「迷惑」有「造成麻煩」的意思）。

幫助地區活化，地方創生的專家木下齊指出，在以前沒有建設了公共設施，就必須要永續維護的概念，直到千禧年左右才逐漸改觀。現在這些散落在各地的荒廢巨大佛像，必須積極的進行周邊封鎖，以免造成安全事故。

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