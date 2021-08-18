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拍賣師怪口音 情侶誤標120年破房子 改造大作戰

聯合新聞網
年輕情侶「意外」標到一棟破房子。(取材自Instagram)
年輕情侶「意外」標到一棟破房子。(取材自Instagram)

英國男子杭特（Cal Hunter）和加拿大女友賽格倫（Claire Segeren）在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）「意外」標到一棟破房子，只因房屋拍賣師口音太重造成誤會。

小倆口以為他們用3萬英鎊（約4萬1416.5美元）買到一間公寓，最後發現他們實際上買到一棟屋齡120年待修繕的老房子。

年輕情侶「意外」標到一棟破房子。(取材自Instagram)
年輕情侶「意外」標到一棟破房子。(取材自Instagram)

杭特回想起當時他獨自到房地產拍賣會，拍賣師說話飛快且有濃重的蘇格蘭格拉斯哥口音直言：「我真的很難跟上他。」當他計劃購買的公寓開始競標時，螢幕故障，杭特舉起手下標，期待展開一場競標戰，卻發現自己孤身一人。

這時拍賣師敲著木槌宣布杭特得標，展示房子影像的螢幕也打開了，坐在杭特旁邊的人問他：「你看過那個地方嗎？」杭特這時才驚覺螢幕上標示的房子數字跟他拿到手冊上房子數字並不相符，頓時「心生恐懼」。

小倆口從2019年3月起就一直努力修繕新家。(取材自Instagram)
小倆口從2019年3月起就一直努力修繕新家。(取材自Instagram)

小倆口稍後前往這棟廢棄了20年的房子，發現內部家具發霉，牆上多處塗鴉，沒有水電，天花板感覺隨時會坍塌。房子外甚至立著告示牌寫著：「危險，請遠離」。更糟的是，他們發現自己只買到一半的房子，後來又花了半年買下另一半房子。

年輕情侶暫時住在花園裡的大篷車裡，一邊修繕房屋。(取材自Instagram)
年輕情侶暫時住在花園裡的大篷車裡，一邊修繕房屋。(取材自Instagram)

小倆口從2019年3月起就一直努力修繕新家，並住在花園裡的大篷車裡，現在房子仍未整修完畢。杭特表示他們從中學到很多：「我們自學了砌磚瓦的技術、管線電氣等知識。我們還建立了一個Instagram帳號讓賽格倫的家人追蹤最新情況。」

小倆口從2019年3月起就一直努力修繕新家。(取材自Instagram)
小倆口從2019年3月起就一直努力修繕新家。(取材自Instagram)

杭特說雖然新家不在格拉斯哥市中心，兩人都很喜歡這裡。鄰居也很友善，常端著湯過來，借他們工具。杭特指出：「新家很特別，如果有機會回到那場拍賣會，我絕對還是會為這所房子舉手（競標）。」

拍賣 房地產 英國

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