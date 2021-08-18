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放了40年…黛妃查理婚禮蛋糕 英格蘭買主得標

中央社
查理王子與黛妃結婚時的一塊蛋糕拍賣售出，拍賣商警告最好別吃。(歐新社)
查理王子與黛妃結婚時的一塊蛋糕拍賣售出，拍賣商警告最好別吃。(歐新社)

英國王儲查理王子1981年與黛安娜結婚時的一塊婚禮蛋糕，日前在英國以1850英鎊（約2562.56美元）拍賣售出，但拍賣商警告最好別吃。

查理王子與黛安娜1981年結婚時的一塊婚禮蛋糕，在英國以1850英鎊（約2562...
查理王子與黛安娜1981年結婚時的一塊婚禮蛋糕，在英國以1850英鎊（約2562.56美元）拍賣售出。(Getty Images)

這塊40年歷史、上頭裝飾著英國王室徽章的白色扁桃仁糖霜蛋糕，開價300至500英鎊(約415.55至692.58美元)，最終以超過3倍的價格拍出。

多米尼克溫特拍賣商（Dominic Winter Auctioneers）的王室紀念品專家暨拍賣人奧貝利（Chris Albury）表示：「我們很驚訝這麼多人想競標這塊大又獨特的王室糖霜蛋糕。」

奧貝利在電子郵件中還說：「有很多競標者前來打聽，他們多半來自英國、美國和中東幾個國家。」

奧貝利表示，得標者來自英格蘭北部的里茲（Leeds）。

這塊蛋糕最初是送給一位名叫史密斯（Moyra Smith）的女性。她曾在倫敦中心的克萊倫斯宮（Clarence House）替女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）的母親工作。

史密斯辭世後，她的家人在2008年透過多米尼克溫特拍賣商，以1000英鎊(約1385.17美元)價格把蛋糕賣給一名私人收藏家。現在這名收藏家並未虧錢。

拍賣商表示：「這塊蛋糕看起來跟原本售出時的狀態一樣良好，但我們建議不要食用。」

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