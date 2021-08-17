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「救世主」梅西降臨 能讓法足起死回生？

聯合新聞網轉角國際
阿根廷球王梅西與法國甲級聯賽的油元霸王巴黎聖日耳曼（PSG）簽約。（路透）
阿根廷球王梅西與法國甲級聯賽的油元霸王巴黎聖日耳曼（PSG）簽約。（路透）

「救世主降臨法國…但歐陸足球的版圖會因此劇變嗎？」因老東家赤字瀕臨破產而續約失敗，因而遭到釋出的阿根廷球王梅西（Lionel Messi），在結束21年的巴塞隆納生涯後，10日與家人飛往巴黎，並與法國甲級聯賽的油元霸王巴黎聖日耳曼（PSG），以每年稅後3500萬歐元（約4109萬美元）的足壇第一高薪，簽下了2+1年的入隊合約。阿根廷球王的轉隊加盟，不僅讓本就「真．財富自由」的PSG與背後的卡達王室極為亢奮，就連法甲的其他對手也對梅西的降臨感到與有榮焉，並希望「梅西經濟學」的涓滴效應，能快速餵飽瀕臨「集體破產」的法國職業足球圈——但，事情真的有那麼圓滿嗎？

5天之內 PSG搶到合約

在與巴薩的續約談判確定破局後，一直夢想梅西加盟的PSG也趁勢全速搶進，並在短短5天內從零到有地完成複雜的合約談判。巴黎方面以極具誠意的「稅後」3500萬歐元年薪（不含總額不詳的奪冠與進球獎金），外加2500萬現金簽字費（約2935萬美元），成功打動梅西團隊。雙方簽約2年，到了2023年夏季——也就是2022年冬季的「卡達世界盃足球賽」結束後，梅西剛滿36歲時——雙方還有多續約1年的合約選擇權。

法國足球稅率最高可達49%，加上簽字費、各種獎金與其他津貼，PSG在梅西身上的投資或高達3億歐元。但梅西出發簽約的這一天，光是網路上對梅西飛機航班的即時追蹤者，就一度有14萬人同時在線；抵達巴黎之後，從機場到球場也擠滿成千上萬的巴黎球迷；等到傍晚梅西的球衣號碼，確定選了自己剛出道時所穿的30號時，PSG官網商店與Nike旗下贊助PSG的Jordan銷售通路，20分鐘內所有的PSG成人球衣都銷售一空。

3大前鋒齊聚 內鬥恐加深

梅西加盟PSG的決定，在世界足壇裡也引發了極端兩極的回響。一部分對於阿根廷的10號梅西、巴西的10號內馬爾（Neymar）、法國的10號姆巴佩（Kylian Mbappé），這三大當代「鬼神級前鋒」能齊聚一隊，感到極為興奮；但另一部分意見則認為，PSG的巨星堆疊只是卡達王室戰略中，以政治影響力與石油財富，為了國家軟實力與2022年卡達世界盃所堆疊的「惡德廣告宣傳」，PSG巨星團一向貌合神離、喜愛內鬥的不良傳統，必將因梅西的到來，而擴大隊內南北幫與本土派之間的不穩猜忌。

但球隊戰績的事情放在一邊，法國足球界對於「阿根廷球王」的加盟，卻是興高采烈。這一方面是因為法甲聯賽在歐洲一直是「第二流後段」的次級梯隊，但梅西的到來，卻讓法甲瞬間成為全世界球迷關注，甚至願意收看的好奇焦點；二方面是除了有卡達王室直接注資的PSG外，法甲其他19支球隊都遭遇著嚴重的財務危機，「所有人都有破產，或變賣球隊的打算。」

好手外流淘金 赤字嚴重

 

法國足球的嚴重赤字問題，主要原因有三：一是COVID-19疫情；二是法甲轉播權利金的價格不振與合約糾紛導致的金流中斷，讓疫情期間亟需用錢的各大球隊財政困窘、赤字快速膨脹；三是次級聯賽的陷阱，法國本地頂尖的年輕選手都外流到英超、西甲、德甲…等高階聯賽淘金，本地球迷投資熱度陷入惡性循環，造成「PSG以外全部衰退」的詭異狀況。

在2011年卡達國家資金入主PSG後，長期低迷的法甲聯賽一度吸引許多來自海外，特別是美國資金的國際投資潮。當時大家都以為法甲的聯賽生態缺少固定的傳統豪強，這讓中小型球隊更有機會爭取到參加歐洲冠軍聯賽的重要商機，投資成本與CP值也就比其他頂級聯賽來得好。若再以PSG的巨星陣容為火車頭，聯賽曝光與國際影響力日增的涓滴效應，也能產生有錢大家賺的正循環。

上述預期，2017夏天，原本效力巴薩卻不願一直活在摯友梅西「球王陰影」下的巴西前鋒內馬爾，以2.22億歐元的史上最貴身價轉隊PSG後，法甲的國際轉播權利金也從每年2500萬，翻倍飆漲320%。

但好消息就此結束了，內馬爾的加盟雖讓PSG聲勢大漲，但國際關注度大多只鎖定在歐冠聯賽、不太在乎法甲；再加上每年的內鬥醜聞與歐戰的不斷失利，都讓PSG成為「看好戲」比「看好球」更容易的尷尬代表。

梅西離開老東家，加盟PSG的決定，在世界足壇引發了極端兩極的回響。（美聯社）
梅西離開老東家，加盟PSG的決定，在世界足壇引發了極端兩極的回響。（美聯社）

與此同時，法甲的海外轉播市場也一直卡在8000萬門檻無法提升，但這不僅遠低於德甲、義甲的價格行情，更是只有西甲的11分之1。與全球商業化程度最高的英超聯賽——海外轉播價格高達15億8200萬歐元——相比，法甲的國際商機只有英超的5%。

19隊想分羹 媒體澆冷水

巴塞隆納已開始拆除梅西看板。（路透）
巴塞隆納已開始拆除梅西看板。（路透）

雖然法國足球界大多認為梅西的到來，能讓「扮演挨打角色」的其他19隊，多少分到一杯羹，甚至藉此拉抬法甲的全球轉播聲勢。但法國世界報也潑冷水式的提醒，法甲國際轉播權的下次開標，最快也要等到2024年，屆時梅西合約早就期滿，此種幻想大概連湯都喝不到，更別提危機更為迫切、卻離梅西更遠的法乙聯賽。

「但成為梅西的對手，對接近全員倒閉的法甲各隊來說，確實是一劑刺激市場的興奮劑。」法甲洛里昂（FC Lorient）表示，「當然啦，作為對手球隊的教練，碰到梅西我還不屁滾尿流怕得要死——但這絕對利大於弊。」

球迷在巴黎PSG官方商店排隊購買新的「梅西30」球衣。（歐新社）
球迷在巴黎PSG官方商店排隊購買新的「梅西30」球衣。（歐新社）

梅西 PSG 足球

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