我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波洛西堅持「基建案綁3.5兆預算」 黨內中間派反對

史上最多 拜登政府將提高糧食券福利25%

19歲比利時女有個老靈魂 跨國網戀47歲美國教師

聯合新聞網
19歲比利時女孩莎婷和47歲美國國小教師帕拉提可陷入熱戀。（取材自Charline Chaltin臉書）
19歲比利時女孩莎婷和47歲美國國小教師帕拉提可陷入熱戀。（取材自Charline Chaltin臉書）

19歲比利時女孩莎婷（Charline Chaltin）和47歲美國國小教師帕拉提可（Jeremy Pratico）去年春天因為喜歡同一個樂團在網上結緣，在深聊數個月後彼此確認了關係，帕拉提可今年6月飛去比利時與莎婷短暫會面8天，兩人關係更加緊密，並認定對方就是此生的真愛。

家鄉在麻州格洛斯特（Gloucester）的帕拉提可，稱莎婷是他的「夢中情人」，兩人計畫在國際旅行限制解除後就要開始同居。帕拉提可說即使他們相隔5600多公里、年齡差距28歲，在他的一生中「第一次覺有人跟他如此親近」。

帕拉提可說：「就我的年齡而言，我非常不成熟，而莎婷非常成熟。我們都不太在意年齡差距，因為她有個老靈魂，而我則有年輕的靈魂。」

莎婷也補充：「帕拉提可說絕對是我見過的最好的人，我不敢相信我遇到了像他這樣的人。」

帕拉提可透露雙方父母一開始都不同意他們的關係，帕拉提可雙親擔心莎婷只是想取得綠卡，而莎婷的父母則認為帕拉提可接近他們的年齡，後來都慢慢改變想法了。

帕拉提可表示他原本已經放棄尋找愛情，以為自己滿足於做個很酷的叔叔，但現在彷彿置身在「童話故事」裡。莎婷則提到兩人一起度過的時光是她生命中最美好的日子，所以當前第一要務是「和他在一起」，上大學甚至會延後幾年。

但是多數網友不看好兩人的愛情，認為莎婷看起來比實際年齡小，紛紛唱衰：「是否該檢查一下帕拉提可的硬碟，看他有沒有特殊癖好。」、「最多維持半年吧！」

部分網友則祝福他們的戀情：「他們看起來很速配」、「他們感覺很開心，跨越了年齡鴻溝，是真愛。」

19歲比利時女孩莎婷和47歲美國國小教師帕拉提可陷入熱戀。（取材自Jeremy ...
19歲比利時女孩莎婷和47歲美國國小教師帕拉提可陷入熱戀。（取材自Jeremy Pratico臉書）

美國 麻州 綠卡

上一則

阿富汗為何淪陷、神學士是如何做到的？5個QA告訴你

下一則

黎巴嫩油罐車爆炸 至少28死79傷

延伸閱讀

美中經濟對談有譜？ 葉倫擬訪北京 可能會見劉鶴

美中經濟對談有譜？ 葉倫擬訪北京 可能會見劉鶴
基建案過關 展現美國民主可運作「全世界都在看」

基建案過關 展現美國民主可運作「全世界都在看」
「女飛魚」奧運2金2銀 恐將繳稅4萬多元

「女飛魚」奧運2金2銀 恐將繳稅4萬多元
白宮促OPEC+增產石油

白宮促OPEC+增產石油

熱門新聞

孟晚舟11日出門前往聽證會。(美聯社)

孟晚舟被控未對匯豐坦誠 加國法院開始處理美引渡申請

2021-08-12 11:08
疫苗專家警告，由於仍有許多國家無法取得疫苗，富國施打第三劑只會讓全球疫情惡化。（路透）

富國開打第3劑疫苗 專家警告：恐讓全球更多人死亡

2021-08-13 22:27
梅根（左）和哈利結婚後鬧出不少風波，卻搶盡全球目光。（路透資料照片）

靠妹妹走紅 梅根大哥上節目開砲：警告過哈利她很膚淺

2021-08-09 00:32
海地西南部城市萊凱(Les Cayes)一座教堂強震中部分坍塌。(美聯社)

海地規模7.2強震 至少724人死亡 2800人受傷

2021-08-14 20:30
阿富汗叛亂團體神學士大肆攻城掠地，美國將增派約3000名美軍前往阿富汗，協助撤離美國駐喀布爾大使館人員。讓許多人憶起當年西貢淪陷前夕，美軍倉促撤僑的不光彩歷史。圖為美軍土去年12月開始撤出阿富汗。(Getty Images)

喀布爾美國使館大撤退 西貢淪陷情節重演？

2021-08-13 12:24
英國王子哈利與妻子梅根，攝於去年3月。（美聯社）

哈梅沒受邀壽宴 王室專家：歐巴馬不喜歡哈利

2021-08-11 03:35

超人氣

更多 >
為免強制隔離 亞裔父子持假疫苗卡赴夏威夷被捕

為免強制隔離 亞裔父子持假疫苗卡赴夏威夷被捕
中國31歲企業家車禍身亡 使用蔚來汽車自駕功能

中國31歲企業家車禍身亡 使用蔚來汽車自駕功能
神學士已在喀布爾門外 領袖下令「不要進城」

神學士已在喀布爾門外 領袖下令「不要進城」
尼加拉瀑布觀光巴士翻車 57人輕重傷

尼加拉瀑布觀光巴士翻車 57人輕重傷
傳帶兩名親信離境 阿富汗總統流亡塔吉克

傳帶兩名親信離境 阿富汗總統流亡塔吉克