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前女友自備嫁妝來「當二房」 印尼男傻眼娶回2個新娘

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男子阿克巴(中)與元配科蒂瑪(左)和突然闖入婚禮會場的前女友如里結婚的畫面。(取材自臉書)
男子阿克巴(中)與元配科蒂瑪(左)和突然闖入婚禮會場的前女友如里結婚的畫面。(取材自臉書)

一名居住在印尼龍目島的男子日前舉行婚禮，意外成了媒體報導的焦點，只因他的兩名新娘中，有一名還是交往多年的前女友。前女友在他與原新娘舉行婚禮到一半時突然闖入，一句話改變了這場婚禮的結局。

現年20歲的男子阿克巴(Korik Akbar)與他同年的女友科蒂瑪(Nur Khusnul Kotimah)舉行婚禮儀式時，21歲的前女友如里（Yuanita Ruri）竟不請自來闖入會場，並當眾表明「也想嫁給他！」表示願意當二房。原本元配相當不悅，但後來覺得是緣分使然，在三家人協商後，前女友的家人願意與元配家人付出同樣金額的嫁妝(175萬元印尼盾，相當於121美元)，據了解，新郎是無業狀態。

對於一次娶了兩個女人，新郎表示：「真是沒想到，我也很驚訝，但經過家人協商，我不得不娶她們兩個，她們的嫁妝是一樣的。」但也表示在結完婚後，覺得自己要一次養兩個老婆壓力更大了，他打算前往馬來西亞找工作，讓妻子們都能過好日子。

據外媒報導，男子與前女友如里交往許久才分手，許多親友聞訊阿克巴要結婚，都還以為是跟如里，沒想到如里一聽到前男友要結婚，竟前往婚禮當眾表白，全程被當天的婚攝波崔特（Doyok Potret）錄下，並將影片PO在臉書上，引發網友討論。

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