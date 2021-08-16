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環保少女登Vogue封面 穿特大號風衣批時尚業「漂綠」

編譯徐榆涵
瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg）近日登上時尚雜誌《Vogue》北歐版（Vogue Scandinavia）的首期封面。(取材自推特)
瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg）近日登上時尚雜誌《Vogue》北歐版（Vogue Scandinavia）的首期封面。(取材自推特)

瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg）近日登上時尚雜誌《Vogue》北歐版（Vogue Scandinavia）的首期封面，她在接受雜誌專訪時譴責時裝業對氣候變遷所造成的影響，並呼籲時尚產業進行「系統性改革」。

根據童貝里在推特上發布的雜誌封面照，她身穿特大號風衣，並在森林裡撫摸著一匹馬。她並發文批評，時尚業導致氣候和生態問題，工人們為了製造快速時裝，而在世界各地受到剝削，甚至許多人也將快時尚視為一次性用品。

童貝里在推文中說，時裝業在宣傳活動上，把品牌描繪成「永續」、「道德」和「公平」等，但她認為這些都只是「漂綠」，期望行業推動系統性變革。

童貝里接受媒體訪問時指，自己上次買新衣服是三年前，而且是二手的，自己會從身邊人那邊借東西來用。

聯合國表示，時尚業被廣泛認為是世界第二大污染行業，排放的廢水占全球總量20%以上。時尚業每年使用約930億立方公尺的水，足以滿足500萬人的需求。此外，該行業製造的碳排放量占全球總量的8%以上，比航空業和船運業兩個行業加起來還多。

時尚 瑞典 氣候變遷

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