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街坊傍晚閒聊很重要？西班牙小鎮盼列文化遺產

編譯張君堯
西班牙大部分地區的居民在夏季晚上會有個習慣，隨著白天酷熱的消退，眾人會帶著椅子到街上與街坊聊天。(Getty Images)
西班牙大部分地區的居民在夏季晚上會有個習慣，隨著白天酷熱的消退，眾人會帶著椅子到街上與街坊聊天。(Getty Images)

西班牙大部分地區的居民在夏季晚上會有個習慣，隨著白天酷熱的消退，眾人會帶著椅子到街上與街坊聊天，現在西班牙南部的一個有進取心的村莊正尋求讓聯合國承認這一傳統為「文化寶藏」。

「衛報」報導，西班牙阿爾加鎮（Algar）約有1400居民，市長桑切斯（José Carlos Sánchez）表示，這樣做的目的是保護數百年歷史的習俗免受社群媒體和電視的威脅，強調「這是人們可以面對面對話的機會，與社群媒體完全不同」。

桑切斯最近申請將這一習俗添加到聯合國教科文組織的非物質文化遺產名錄中，希望它能與「拿坡里披薩製作」、「芬蘭桑拿文化」以及「波士尼亞割草比賽」一樣受到重視。桑切斯坦承他們的習慣只是隨興、平庸的聚會，但這些聚會長期以來一直為人們提供避暑機會，他將其視為維護傳統的一種努力，並希望讓每個人多往戶外活動，而不是在家裡滑手機或看電視。

桑切斯自身也經常在他82歲老母親家門口度過溫暖的夏日夜晚，他很快列出了所謂「戶外休閒」的許多好處，從關閉冷氣所節省的電力、到與鄰居分享當天的八卦或評論最新的新聞等，一股「社區意識」就會在無形中形成。他認為夜間聊天還提供一種心理上的釋放，在人們對心理健康的擔憂加劇之際，稱「居民走到街上，他們得到的不是孤獨，而是治癒」、「他們分享他們的故事或正在經歷的問題，鄰居們會嘗試提供幫助」。

目前阿爾加鎮居民對桑切斯申請世界遺產的反應熱烈，也正在等待有關後續步驟的回應，但桑切斯預計這將是一個緩慢的過程、可能需要數年時間。然而與此同時，他對這種習俗文化意義的探索產生了一個意想不到的好處，來自全國各地的媒體報導蜂擁而至。

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