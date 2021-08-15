我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

海地西部再發生地震 規模5.8

Delta太恐怖？全美100萬人周六衝去打疫苗

因疫不能探望…日本「米娃娃」讓親戚也能抱新生兒

編譯張君堯
米娃娃有多種設計，袋子裡的米量與新生兒的出生體重相匹配。(翻攝自衛報)
米娃娃有多種設計，袋子裡的米量與新生兒的出生體重相匹配。(翻攝自衛報)

疫情期間許多事物都受到波及，而日本有父母為了與因疫情而無法探望的親戚分享自家新生兒的喜悅，竟突發奇想做出「米娃娃」：一袋與剛出生的嬰兒一樣重且附有照片的大米。

「衛報」報導，米娃娃有多種設計，有些形狀像裹在毯子裡的嬰兒，這樣親戚們在看著貼在前面的照片時，感覺就像是在擁抱新生兒，同時袋子裡的米量與新生兒的出生體重相匹配，價格則隨著嬰兒的大小而浮動，一些公司每克收費1日圓、一包3.5公斤的價格為3500日圓（約31.7美元）。

米娃娃有多種設計，有些形狀像裹在毯子裡的嬰兒，這樣親戚們在看著貼在前面的照片時，...
米娃娃有多種設計，有些形狀像裹在毯子裡的嬰兒，這樣親戚們在看著貼在前面的照片時，感覺就像是在擁抱新生兒。(翻攝自衛報)

推出這項服務的米店老闆表示「我第一次有這個想法是在14年前，當我自己的兒子出生時，我在想我能為住在很遠的親戚不能來看他做些什麼，因此我們決定製作與嬰兒相同重量和形狀的米袋，以便親戚可以抱著它們並感受到可愛」。

隨這項產業逐漸出現需求市場，並開始逐漸收到來自日本各地的訂單，產品範圍也隨之擴大、包括以婚禮為主題的慶祝大米袋，老闆指出「就婚禮慶典用品而言，新娘和新郎將它們連同嬰兒時期的照片送給各自的父母，以表達對生下他們的感激之情」。

據悉，婚禮米袋最終變得比出生米袋更受歡迎， 只因「在疫情期間，由於人們無法前往參加婚禮，對它們的需求確實增加了」。

日本有父母為與因疫情而無法探望的親戚分享自家新生兒的喜悅，突發奇想做出「米娃娃」...
日本有父母為與因疫情而無法探望的親戚分享自家新生兒的喜悅，突發奇想做出「米娃娃」：一袋與剛出生的嬰兒一樣重且附有照片的大米。(翻攝自衛報)

疫情 日本

上一則

街坊傍晚閒聊很重要？西班牙小鎮盼列文化遺產

下一則

日本因應中國擴張海上勢力 擬增防衛預算

延伸閱讀

背書高端?蔡英文拉日談免疫橋接

背書高端?蔡英文拉日談免疫橋接
拜登與菅義偉通電話 讚揚日本成功舉辦奧運

拜登與菅義偉通電話 讚揚日本成功舉辦奧運
日本全國確診人數 連續8天破萬

日本全國確診人數 連續8天破萬
桌球／「林昀儒躋身頂尖」 美聯社：中國已無壓倒性優勢

桌球／「林昀儒躋身頂尖」 美聯社：中國已無壓倒性優勢

熱門新聞

孟晚舟11日出門前往聽證會。(美聯社)

孟晚舟被控未對匯豐坦誠 加國法院開始處理美引渡申請

2021-08-12 11:08
疫苗專家警告，由於仍有許多國家無法取得疫苗，富國施打第三劑只會讓全球疫情惡化。（路透）

富國開打第3劑疫苗 專家警告：恐讓全球更多人死亡

2021-08-13 22:27
英格蘭公共衛生署科學家表示，從早期跡象看來，已接種疫苗者可能仍然會輕易傳播Delta病毒。圖為6日英國倫敦街頭，民眾等待公車。(美聯社)

英國發現 疫苗可能無法防Delta病毒傳播

2021-08-07 10:53
梅根（左）和哈利結婚後鬧出不少風波，卻搶盡全球目光。（路透資料照片）

靠妹妹走紅 梅根大哥上節目開砲：警告過哈利她很膚淺

2021-08-09 00:32
海地西南部城市萊凱(Les Cayes)一座教堂強震中部分坍塌。(美聯社)

海地規模7.2強震 至少304人死亡 1800人受傷

2021-08-14 20:30
土耳其一名徒步登山客與家人的爬山時，無意中拍攝下他71歲的岳母在家人面前從高達230英尺高（約70公尺）的懸崖上墜落身亡的那一刻。（取材自推特）

全家出遊開心錄影 下一秒竟錄下岳母「死亡墜崖瞬間」

2021-08-05 02:19

超人氣

更多 >
美國撤軍如同放棄阿富汗 為台灣敲響警鐘

美國撤軍如同放棄阿富汗 為台灣敲響警鐘
槍沒收好… 佛州媽視訊會議 遭幼兒轟頭慘死 同事目睹

槍沒收好… 佛州媽視訊會議 遭幼兒轟頭慘死 同事目睹
「山河令」有毒吧 霍尊淫亂打頭 張哲翰親日緊跟

「山河令」有毒吧 霍尊淫亂打頭 張哲翰親日緊跟
全紅嬋奪金「獲准」認祖歸宗 網：人窮祖先也不認你

全紅嬋奪金「獲准」認祖歸宗 網：人窮祖先也不認你
海地規模7.2強震 至少304人死亡 1800人受傷

海地規模7.2強震 至少304人死亡 1800人受傷