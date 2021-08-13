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巧手爸幫愛女慶生 花不到500元打造居家迪士尼樂園

中央社
加州一位從事影片製作的父親在疫情之年，自製簡易版迪士尼樂園主題的娛樂設施，他的女兒和朋友們在家玩「瘋狂旋轉帽杯」。（中央社）
加州一位從事影片製作的父親在疫情之年，自製簡易版迪士尼樂園主題的娛樂設施，他的女兒和朋友們在家玩「瘋狂旋轉帽杯」。（中央社）

加州一位爸爸實現8歲女兒「迪士尼生日派對」心願，他沒有工程背景，用不到500元成本，手作星際旅行和旋轉杯遊樂設施，在迪士尼樂園重新開園前，打造難忘生日回憶。

來源：YouTube

44歲的音樂影片工作者伊頓（Mark Eaton），平時接案製作商業廣告和短片，有兩名11歲和8歲的女兒。4月時，他送給小女兒獨一無二的手作生日禮，被親友譽為「幻想工程師」和「今年度最讚的爸爸」。當時加州迪士尼樂園閉園400多天，伊頓讓小女兒英迪（Indy）的「迪士尼樂園主題」家庭生日派對如願以償。

伊頓表示：「我沒有比別人懂得當爸爸，只是把點子付諸執行；在有點負面的時刻善用機會做點正面的事。」

當天社區一角站著身穿道具服的米奇和米妮，引領受邀的孩子們持門票進入探險之地，仿電影「冰雪奇緣」（Frozen）場景，有真人扮演安娜和艾莎公主；蒂基室（Tiki Room）掛著鞭子、藏寶圖和鞦韆；迷你版明日世界樂園（Tomorrowland）布置著太空山、火車鐵軌，通往「星際旅行」（Star Tours）；另有「瘋狂旋轉帽杯」（Mad Tea Party in Fantasyland）遊樂設施，每一處都引來尖叫和歡笑。

伊頓說，「雖然早就知道爸爸在做這些準備，女兒看到實景還是非常興奮，加上有許多她不知道的驚喜，像是「黑武士」（Darth Vader）等造型人物現身。

加州的影片工作者伊頓（左二）設計家庭版迪士尼樂園主題的生日派對，在迪士尼重新開園...
加州的影片工作者伊頓（左二）設計家庭版迪士尼樂園主題的生日派對，在迪士尼重新開園前，一圓女兒的心願。（中央社）

伊頓一家四口住在加州卡爾斯巴德（Carlsbad），距離迪士尼樂園約10分鐘車程，是樂園的常客。回憶一年多前，小女兒提出迪士尼主題生日派對的點子時，伊頓整晚睡不著，滿腦子想方設法。他認為「那似乎是很酷的挑戰」。

明日世界樂園的「星際旅行」和幻想世界樂園的「瘋狂旋轉帽杯」是他選定的目標。童年他曾是電影「星際大戰」系列粉絲，而且「飛行模擬器和旋轉杯都能固定在原地移動」，克服公寓空間的限制。

沒有工程的背景或訓練，他把「想像」化為行動，邊做邊解決問題。帽杯是第一個作品，圓形的框架和座椅是木頭裁切釘出來的，厚紙板包出杯子的衣服，添以金絲雀黃的塗料，搭配五金零件使之旋轉。

旋轉帽杯花三周完工，但那是去年初，緊接著疫情爆發，生日派對取消。放在車庫讓女兒們「試乘」和「做夢」了一年多。他又用三周的時間把星際旅行的構想完成。

他形容飛行模擬器類似翹翹板的概念，一次可搭載三人，一樣是由木頭框架覆蓋紙板加塗裝。他另外花30元在網上購得二手平板電視，模擬成駕駛艙的前窗，搭配播放YouTube星際大戰遊樂設施的影片。

「不貴也不便宜，最大的成本是時間。」旋轉帽杯花費不到100元，飛行模擬器造價300元，外加一些雜支，大約500元複製出家庭版迪士尼樂園微體驗。「希望成為他們永遠珍藏的回憶」，經過伊頓專業剪輯、配樂，留下兩支影音，點滴記錄了大人為孩子所做的行動，遠超過禮物本身。

伊頓現在有個大麻煩，原本「打算玩一天」的勞作很多人想體驗，以至於占據車庫。他的妻子已嚴正表達想把車子停回車庫的心聲。

以木板加厚紙板和一個二手的平板電視，加州父親伊頓巧手做出迪士尼樂園中「星際旅行」...
以木板加厚紙板和一個二手的平板電視，加州父親伊頓巧手做出迪士尼樂園中「星際旅行」的飛行模擬器，在今年4月為8歲女兒慶生。（中央社）
住在加州的影片製作人改裝自家車庫，變成迪士尼樂園星際旅行的場景，他沒有任何工程背...
住在加州的影片製作人改裝自家車庫，變成迪士尼樂園星際旅行的場景，他沒有任何工程背景或訓練，只是愛女心切，想在疫年為孩子留下正面的回憶。（中央社）

樂園 迪士尼 加州

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