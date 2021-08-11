氣候變遷遭無視 英牧師「縫嘴」諷媒體緘默

他「線縫嘴」抗議媒體漠視氣候議題。（取材自推特）

英國71歲牧師休斯（Tim Hewes）日前拿線「縫」住自己的嘴，站在新聞媒體大亨梅鐸 （Rupert Murdoch）位於倫敦 新聞集團辦公室外，抗議該集團不報導氣候變遷 訊息，導致世界缺乏因應危機的有效行動，還稱梅鐸是「地球史上最具破壞性的人」。

休斯持續兩小時的無聲抗議在社交平台上引起了分歧的意見，不少網友稱讚他的奉獻，另有部分人認為他的行為毫無意義。

網友Andy Taylor表示：「休斯就是我認為的精神領袖。雖然神職人員幾個世紀以來一直對他們虐待兒童和弱勢成年人的行為避而不談，但至少有一位牧師決定用『緘默』做好事。 」

網友Annette James也說：「這太勇敢了，很遺憾這麼做是必要的。令人動容。你的行為真正展示了抵制梅鐸的力量，以及媒體說出真相的限制。」

但是abimolasses指出休斯的行為很愚蠢：「世上的苦難已經夠多了，沒必要再添一筆。我寧可看到他穿引人注目的服裝跳美妙的探戈。歡樂和色彩令人振奮，且比痛苦和恐怖更具說服力。」

休斯並不是第一次大動作為氣候變遷議題抗議，甚至準備好為自己的信仰入獄。他今年3月因抗議氣候變化將自己黏在倫敦市地方法院的家具上，而被關押兩周。當時他提到需要透過這樣誇張的方式，才能吸引人們注意並讓他們傾聽這個問題。