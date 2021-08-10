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英國跳水王子變身「織男」紅了 網友好想買

記者曾智緯／報導
戴利手勾了一個小小的英國國旗毛線袋，來承載他剛得手的奧運金牌。（取材自Instagram）
戴利手勾了一個小小的英國國旗毛線袋，來承載他剛得手的奧運金牌。（取材自Instagram）

從2012年的倫敦奧運開始，英國「跳水王子」戴利（Tom Daley）就因為精實的身材與陽光笑容，迅速收獲了大量全球粉絲，加上他公開與編劇丈夫布萊克的關係，更一舉成為同志天菜。

英國跳水王子戴利一邊關注著英國隊的比賽時，手邊還打著毛線。（取材自推特）
英國跳水王子戴利一邊關注著英國隊的比賽時，手邊還打著毛線。（取材自推特）

而除了跳水專業之外，私下的戴利更是熱愛編織，因此這次東京奧運在替隊員加油的場邊，還專心打毛線，呆萌模樣讓粉絲都融化了。

從14歲首度參與奧運、獲得「跳水王子」封號的英國好手戴利在第4度登上這運動員最高競賽殿堂，笑擁雙人跳水金牌，也粉碎了中國的奪金夢，成為英國史上第一位擁有3面奧運跳水獎牌的選手。

在東京奧運摘金的英國跳水王子戴利，是打毛線高手。（取材自Instagram）
在東京奧運摘金的英國跳水王子戴利，是打毛線高手。（取材自Instagram）

今年27歲的戴利在跳水領域的成就非凡，但在新冠肺炎大流行期間，還培養出編織興趣，花了一年半的時間成為達人，並為此開設另一個Instagram帳號，來秀出他精心創作，有多彩的條紋毛衣、漸層色圍巾、童裝外套等，吸引超過30萬粉絲追蹤。

所以，在該帳號中得知，戴利還手勾了一個小小的英國國旗毛線袋，來承載他剛得手的奧運金牌。

不僅如此，戴利還為他的丈夫Dustin Lance Black勾出一件件針織衫，並為他們的兒子Robbie準備舒適的針織外套和帽子；他也為自己編織了很多衣服 ，包括一條泳褲。除了秀出自己的作品，戴利還曾手勾毛線帽，當做公益拍賣，為他所支持的LGBTQIA+慈善機構募資，絕對是人帥心善的最佳示範。

如此熱愛編織的他，因此被電視轉播時捕捉到，在欣賞女子3公尺跳水時，戴利一邊關注著英國隊的比賽時，戴著口罩，手邊還打著毛線，專心又呆萌的模樣讓網友看了都直呼「也太可愛！」、「好想幫他配一壺茶跟小點心」。

戴利手織寵物狗的服裝，是為了送給朋友家的汪星人。（取材自Instagram）
戴利手織寵物狗的服裝，是為了送給朋友家的汪星人。（取材自Instagram）

據報導，許多人都好奇戴利到底是織給誰的，他本人也親自在Instagram解答了，原來是寵物狗的服裝，是為了給朋友家的汪星人，而且已經織好了，讓網友直呼：「被跳水耽誤」、「好想買」。

東京奧運 英國 口罩

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