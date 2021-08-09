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殺人鯨擱淺 居民淋水幫保濕 船長：牠像在流淚

綜合報導

見到殺人鯨擱淺時，到底應否上前幫忙？日前有網民在Twitter及TikTok分享，1條受了傷的殺人鯨在阿拉斯加東南海岸擱淺，附近船隻的船員和熱心民眾趕在救援隊伍到達前出手拯救，拿水桶為牠淋水保持濕潤，船長更指殺人鯨當時雙眼像是流淚，令他非常難過。

香港01報導，1條20呎長殺人鯨（Orca，亦即虎鯨）日前在阿拉斯加東南部的威爾斯親王島（Prince of Wales Island）海岸擱淺，附近熱心民眾紛紛趕來幫忙淋水，為殺人鯨的身體保持濕潤。網民Tara Neilson在Twitter分享照片，稱她的姪女發現擱淺的鯨魚，懷疑是早前發生的地震導致殺人鯨擱淺。其姪女亦在TikTok分享影片，顯示民眾幫手淋水的畫面，指殺人鯨已經被困約6小時。

美國國家海洋及大氣局（NOAA）稱當日早上接到附近船隻「Steadfast」的報告，稱在海岸發現擱淺的殺人鯨並進行監測，後來NOAA授權船長及船員朝殺人鯨噴水，確保牠保持濕潤，並趕走在附近獵食的雀鳥。雖然船員一直和殺人鯨保持距離，用水泵及水桶等淋水，但當地傳媒指，有些民眾因急住幫忙，都拿起水桶替殺人鯨淋水，隨後NOAA人員及阿拉斯加野生動物部隊才到場協助。

NOAA發言人Julie Speegle表示，他們到場後要求民眾離開殺人鯨，解釋當時附近太多人，只會令殺人鯨壓力愈來愈大，該殺人鯨當時已處於高壓狀態，而且殺人鯨即使在擱淺狀態下還是充滿危險性。她續指殺人鯨當時負傷，但不知道傷勢多重，而且不停發出像吹口哨一樣的聲音。救援人員守候到下午海岸開始潮漲，終於有足夠潮水讓殺人鯨重新浮起，牠在下午3時左右遊離海岸。發現殺人鯨的「Steadfast」船長Chance Strickland形容，殺人鯨當時雙眼像是流淚，令他非常難過。

殺人鯨擱淺後發出的聲音，相信是向同伴呼救，因為局方發現該區還有其他殺人鯨出沒。他們又提醒，過度靠近或以任何形式騷擾海洋哺乳類動物是犯罪行為，再呼籲民眾發現類似情況要保持距離。

其後，加拿大殺人鯨研究組織Bay Cetology稱該殺人鯨編號為T146D，是隻「比格殺人鯨」（Bigg’s Killer Whale），今年已13歲。殺人鯨研究人員Jared Towers猜測，牠當時應該在狩獵海岸淺水區的海豹，意外被卡住，如果沒有潮漲，他都不知道殺人鯨能捱多久，幸好牠應該只受皮外傷，但一般來說，殺人鯨被卡在岩石時，都會等待潮漲水位上升後自行脫身。

Bay Cetology補充說，過去20年來，所有在北美西海岸擱淺的殺人鯨其實都能倖存，只是有時會需要一點點幫忙。

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