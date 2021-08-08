影／英國賽艇媽媽無緣獎牌 回國獲3娃「最窩心歡迎」

英國35歲賽艇運動員葛洛佛今屆東奧失落獎牌，回國時卻收到最窩心歡迎，孩子走出來給她緊緊的擁抱。（「Helen Glover」Twitter影片截圖）

產後復出英國 的35歲賽艇運動員葛洛佛（Helen Glover），日前在東奧女子雙人單槳項目和搭檔史萬（Polly Swann）僅獲第四名，與獎牌無緣失落返回英國。不過她在推特 分享自家孩子接機的可愛影片，融化無數網友的心，影片可見三名孩子興奮地跑向媽媽，雙方熱情相擁，網友大讚這是「最窩心的歡迎儀式」。

香港01報導，葛洛佛分享影片中，可見她推行李時叫了一聲媽咪，三名小寶寶馬上跑去「抱緊處理」。簡單一幕暖爆網友心，「這比獎牌更有意義，充滿愛和溫暖」、「今屆奧運 最精采時刻之一」。

不少父母級網友都認為，世上沒有任何事情比擁抱久未見面的孩子更快樂，孩子遠比獎牌重要，「你拿到三面金牌了，歡迎回家」、「你的金銀銅牌都到齊了」。甚至連國際奧委會都用官方推特回覆她的帖文，「我們哭了，享受你的家庭時光」。

英國媒體報導，葛洛佛原本已有一名孩子，去年1月她再誕下一對雙胞胎。她稱產後在家中用划艇機訓練時，突然起了復出比賽的念頭，除了想再證明自己，還為了她的女兒，及每個擔心產後生活的女性。希望自己繼續參加奧運的舉動，能鼓勵到其他媽媽繼續運動。