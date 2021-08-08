我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國女排拿下首面奧運金牌 美39金穩坐第一

東奧／美國女籃7連霸奪金 15分差大勝日本隊

雙胞胎「一黑一白」太稀奇 機率僅百萬分之一

綜合報導
一對混血夫婦生下膚色截然不同的雙胞胎。（取材自Instagram）
一對混血夫婦生下膚色截然不同的雙胞胎。（取材自Instagram）

英國32歲女性波兒（Jade Ball）一年半前生下一對雙胞胎兄弟，哥哥克萊（Klay）有著金髮藍眼白皮膚，弟弟科爾（Cole）卻有著棕色眼睛、頭髮和深色皮膚。

三寶媽波兒提到這對雙胞胎是她和有一半牙買加血統伴侶愛的結晶。而一對混血夫婦生下膚色截然不同的雙胞胎機率是百萬分之一。

波兒表示當她跟新朋友說克萊和科爾是雙胞胎時，對方總認為她在開玩笑，甚至認為他們不是親兄弟。但發現實情後，他們會完全被雙胞胎迷住了，並詢問很多問題。波兒帶著雙胞胎外出時，路人也會攔住他們想跟她聊聊雙胞胎。

波兒透露知道自己懷的是雙胞胎時，她和伴侶並沒有想太多他們會是什麼樣子：「我們只是假設他們像我和伴侶的曬黑混合物，像他們的哥哥一樣。從沒想過他們生來膚色完全相反。」

波兒說雙胞胎出生時膚色就顯著不同，隨著年齡增長，差異變更大。她覺得雙胞胎看起來完全相反真的很酷：「很有趣，基因很瘋狂。他們看起來完全沒關係。他們是如此不同，但一樣美麗。」

波兒發現雙胞胎越大性格差異越顯著：「克萊有領袖特質，自信頑皮，對萬物都感興趣。而科爾比較內向，他喜歡在屋裡跳舞，他也喜歡和我擁抱。」

英國

上一則

野火包圍雅典現「末日景象」 希臘第2大島被切成兩半

下一則

影／英國賽艇媽媽無緣獎牌 回國獲3娃「最窩心歡迎」

延伸閱讀

百萬分之一機率 她生下「一黑一白」雙胞胎 合照好可愛

百萬分之一機率 她生下「一黑一白」雙胞胎 合照好可愛
臥龍基地雙喜臨門 大熊貓平平、喬伊同日產下雙胞胎

臥龍基地雙喜臨門 大熊貓平平、喬伊同日產下雙胞胎

腎上腺素注射針劑EpiPen壟斷訴訟 輝瑞3.45億元和解

腎上腺素注射針劑EpiPen壟斷訴訟 輝瑞3.45億元和解
加州去年凶殺案暴增31% 三分之一受害者為非裔

加州去年凶殺案暴增31% 三分之一受害者為非裔

熱門新聞

英格蘭公共衛生署科學家表示，從早期跡象看來，已接種疫苗者可能仍然會輕易傳播Delta病毒。圖為6日英國倫敦街頭，民眾等待公車。(美聯社)

英國發現 疫苗可能無法防Delta病毒傳播

2021-08-07 10:53
東京當地周三上午約5時33分，發生規模6地震。(擷自美國地質調查局網站)

東京清晨發生規模6地震 奧運採訪記者：搖了20秒

2021-08-03 18:00
土耳其一名徒步登山客與家人的爬山時，無意中拍攝下他71歲的岳母在家人面前從高達230英尺高（約70公尺）的懸崖上墜落身亡的那一刻。（取材自推特）

全家出遊開心錄影 下一秒竟錄下岳母「死亡墜崖瞬間」

2021-08-05 02:19
英國政府「緊急情況科學顧問小組」（Sage）發表報告指出，「幾乎可以確定」會出現一種使目前所有新冠疫苗失效的新冠病毒變異株。路透

英官方報告：使所有疫苗失效的變異株 幾可確定會出現

2021-08-02 07:53
哈利(左)準備為梅根(右)舉辦40歲的生日派對。路透資料照片

梅根40歲生日辦豪宅「低調」派對 向歐普拉借將籌辦

2021-08-01 07:57
印度少女與年輕女性慘遭家人殘忍攻擊的事件近來躍上頭條新聞，北方邦一名17歲少女妮哈據稱被祖父與叔伯用棍棒毒打致死，事件起因竟然就只是他們不喜歡她穿牛仔褲。取材自LADbible.com

印度少女慘被親戚活活打死 「牛仔褲」竟成悲劇關鍵

2021-07-31 05:20

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 美國38金追平中國 暫居第一

1張圖／東奧獎牌榜 美國38金追平中國 暫居第一
范冰冰陷吳亦凡風波「發福+駝背」大媽樣網瘋傳

范冰冰陷吳亦凡風波「發福+駝背」大媽樣網瘋傳
探監吳亦凡未果 上千女粉深夜警局門外鬧事

探監吳亦凡未果 上千女粉深夜警局門外鬧事
英國發現 疫苗可能無法防Delta病毒傳播

英國發現 疫苗可能無法防Delta病毒傳播
吳亦凡涉性侵毀了？ 回加拿大最慘恐遭「化學去勢」

吳亦凡涉性侵毀了？ 回加拿大最慘恐遭「化學去勢」