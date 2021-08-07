「時間詩」壁紙後深藏46年 屋主找到原作者

英國 男子墨菲（Karl Murphy）日前搬到新居，在裝修女兒臥室時，撕開舊壁紙竟發現46年前關於「時間之旅」的訊息，最終還循線找到作者。

墨菲提到牆上潦草的字跡寫著一首詩：「我在這裡，你在那裡，時間隔開我們。未來會怎麼樣呢？或者，我是過去嗎？唯一的答案是——你是我的未來，我是你的過去。祝你有個美好的一天。艾琳‧沃姆斯利（Eileen Walmsley）於1975年。」

墨菲說當時他們撕開第一層壁紙，女兒率先發現這首詩，「接著我們試圖撤掉整片壁紙，我拍了一張這首詩的照片。」

墨菲一家決定試著尋找寫這首詩的人，便在臉書 上分享牆上的照片。有一名女士表示自己認識艾琳，透露艾琳已經搬走了，但會試著聯繫她。過沒多久墨菲一家就找到現年62歲的艾琳（現在改冠夫姓帕默Palmer）。

艾琳非常驚喜墨菲一家發現這首詩，稱她寫詩時大約14或15歲：「我依稀記得寫過這首詩。我當時知道臥室要被裝修了，心想要做點什麼。我想到要記錄時間和時間之旅，以及我們如何聯繫在一起。」

艾琳指出自己在那間房裡長大，充滿回憶。而這首詩讓她憶起當時的心情：「我對生活、生活變化以及年輕世代對未來的憧憬。我真的很高興他們看到這首詩，也很高興它喚起我很多回憶。」