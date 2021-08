搭奧運熱 貓咪秀一手雙槓

2020東京奧運 正在如火如荼進行中,體操項目的高難度技巧總讓人看得目不轉睛。身段靈巧的貓咪也來秀一手,有網友上傳寵物店貓咪玩雙槓的影片,相當應景。

網友在推特 上傳一段影片,標題是「你今天唯一必須觀賞的奧運影片」,拍攝地點似乎是一間寵物店,一隻白貓在貓咪專屬的設施上玩耍,雙槓的設計本來是給貓從上面走過去的,這隻貓竟然用前肢撐著身體凌空向前進,下半身大幅度甩動,花8秒鐘順利從起點走到終點。

The only Olympics footage you need to see today.



pic.twitter.com/L5mtvk8Ntg