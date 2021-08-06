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私藏戰車是戰爭武器？德老翁恐挨罰59萬

編譯周辰陽
德國一位今年84歲的退休長者2015年被發現住處地下室藏有大量軍事設備，包括二戰的豹式戰車。(取材自YouTube)
德國一位今年84歲的退休長者2015年被發現住處地下室藏有大量軍事設備，包括二戰的豹式戰車。(取材自YouTube)

德國一位今年84歲的退休長者，2015年被發現住處地下室藏有大量軍事設備，包括二戰的豹式戰車、防空炮與魚雷等，因此被控違反戰爭武器管制法。據當地媒體報導，檢察官與辯護律師近日當庭協商處罰，包括緩刑與高達50萬歐元（約59萬美元）罰金，還必須為大量的收藏找新家。

據BBC與德國世界報報導，當年的搜查行動起出戰車、防空炮、魚雷與迫擊砲，還有機槍、突擊步槍、半自動手槍與全自動手槍，另外沒收超過1000發彈藥。檢察官似乎認定他收藏的豹式戰車是法律定義的戰爭武器，因此求處50萬歐元罰款。

報導指出，檢辯雙方正試圖釐清被告長者的軍事收藏，是否真的已違反德國規範戰爭武器製造、銷售與運輸的戰爭武器管制法，進而可能不許私人擁有。檢察官提出部分武器與彈藥仍能加以利用，辯護律師主張許多武器不再能發揮作用，豹式戰車則是以廢品購入。據報法院根據幾分專家意見，認為只有防空炮可能落入戰爭武器的範疇，並傾向認為辯護律師提出的5萬歐元比較適當

按辯護律師說法，美國的一間博物館有興趣購入豹式戰車，雖然價格還沒有商定，但已辦妥進口許可證。德國有位收藏家想要購買防空炮，也有收藏家對突擊步槍與手槍等收藏有興趣，目前都還沒有成交。

德國 檢察官 美國

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