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舉嬰、追孩…「媽媽版」奧運暴紅 家長淚推

綜合報導
日本插畫家在推特上分享「媽媽奧運比賽2020」六個圖示。(取材自推特)
日本插畫家在推特上分享「媽媽奧運比賽2020」六個圖示。(取材自推特)

東京奧運正如火如荼進行中。如果奧運項目發生在家裡，是什麼感覺？日本插畫家推出「媽媽版」奧運逗趣圖示，在網路上成為大話題，不少家長淚推，自己每天都在參加鐵人比賽。

為了讓各國觀眾快速理解比賽項目，今年日本以藍白色素，呈現奧運50種項目圖示。日本親子插畫家「えぽ」原本在社群上就小有名氣，本身也是位母親。她日前在推特上分享自己以奧運藍白元素畫出媽媽們帶小孩的六個光景，稱是「媽媽奧運比賽2020」。

えぽ畫出媽媽一手挾著小孩，一手提著購物袋的「2人制購物」、外加背著小孩的「3人制購物」、將小孩舉高高的「舉嬰」、追著小孩跑的「換衣」、「換尿布」、隨時注意小孩用餐狀況的「嬰兒丟飯、媽媽滑壘接飯」，把日常育嬰畫得栩栩如生。

えぽ表示，她也有收看東奧開幕式，讓她想起養育一歲女兒的點滴，「我認為育兒是一項運動比賽，爸媽們應該可以用競技的方式享受困難的事情，或許那些厭惡痛苦的心情會好一些。」

這些插畫被廣泛分享，網友們紛紛表示，「看完真的會心一笑，做媽媽的太懂了」、「媽媽都該得金牌吧」、「東京奧運會結束，但媽媽們的奧運不會」。えぽ對引起大家回響感到開心：「我感受到跨越國界力量。」她也感謝大家的喜愛，未來會繼續畫下去。

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