防老人家遭詐騙 日本車站海報掀熱議

東京都京急電鐵北品川站張貼反詐騙海報，希望避免老人遭騙錢。（翻攝ANN News）

「注意，帶著大筆現金跟兒孫約在這裡碰面的乘客，這裡有給您的留言…」，一張寫有上述文字的海報，被貼在東京都京急電鐵北品川站，相關PO文則在社群網站 引發熱議。

綜合日本 朝日新聞、全日本新聞網報導，這張海報內容全文是「注意，帶著大筆現金跟兒子或孫子約在北品川站碰面的乘客，這裡有給您的留言，請移駕到站內辦公室，由站內人員為您服務」。這場海報不是廠商宣傳廣告，而是站務人員為了反詐騙 所製作。

這類型的詐騙手法經常由犯嫌佯裝被害人的兒子或孫子，然後把老人家叫到車站等地索拿現金。北品川站為了防止詐騙被害，站務人員一直以來只要看到面有異狀的老人家就會上前協助，從2018年以來成功防止六人遭詐騙。

不過，受到疫情影響，目前站內已沒有安排站務人員在剪票口附近照看，上述這張特殊的海報就在站務人員巧思下誕生。

海報內容之所以完全沒提「詐騙」兩字，主因是會上這種詐騙類型當的老人家，對犯嫌都是深信不疑，就算警察現身說明，老人家依舊不相信自己受騙。

京急電鐵北品川站每天進出乘客約1萬人次，站長太田芳孝說，希望能多救一人是一人。